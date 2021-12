Minister prezydenta Dudy dla „Wprost”: Komisja Europejska buduje żelazną kurtynę

„Wprost”: Jest już pewne, że nie dostaniemy w tym roku funduszy unijnych z KPO. Kiedy będą wypłaty w przyszłym roku nikt tego nie wie. Dlaczego prezydent Andrzej Duda nie pomógł rządowi w tej sprawie? Były jakieś zabiegi dyplomatyczne, żeby fundusze unijne nie przepadły?

Jakub Kumoch: Nie wiem, jak odpowiedzieć na absurdalną tezę. Prezydent jest najaktywniejszym politykiem w sprawach międzynarodowych. Nie tylko się tym zajmuje, ale robi to w konsultacji z rządem i w licznych rozmowach.

Rzecz w tym, że po drugiej stronie mamy grupę ludzi, którzy uważają, iż można przemocą wymusić ustępstwa na Polsce. Mówią w skrócie: „Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz”. Nie mogą nam odmówić dostępu do funduszy, więc w nieskończoność przedłużają wydanie decyzji.

Taka obstrukcja urzędnicza. Słabe to w wykonaniu ludzi mówiących o „praworządności”.

Może trzeba po prostu zrealizować orzeczenie TSUE i zlikwidować Izbę Dyscyplinarną?

Albo zamknąć Turów, wyrzucić ludzi z pracy, zaprzestać ogrzewania tysięcy domostw. A na poważnie: formalnie KPO i TSUE oraz Sąd Najwyższy nie są ze sobą powiązane.

Zresztą nie wiem czy to by wystarczyło, żeby powstrzymać radykałów w Komisji. Nie ma żadnej gwarancji, iż gdyby nasza reforma sprawiedliwości wyglądała inaczej, to nasze stosunki z Komisją Europejską też byłby lepsze.