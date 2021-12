Zbigniew Kuźmiuk: W czasach rządów PO-PSL inflacja wynosiła 21 proc.

– Mamy ambitny budżet, jak na takie trudne czasy – mówił Zbigniew Kuźimiuk w TVP Info, odnosząc się do uchwalonego w mijającym tygodniu budżetu na przyszły rok. Europoseł PiS postanowił również odnieść się do zarzutów na temat szalejącej inflacji, za którą odpowiedzialność polityczną ponosi obecna władza.

Stanisław Kuźmiuk: W czasach rządów PO-PSL inflacja wynosiła 21 proc.

– Jak sobie porównamy inflację w latach rządów PO-PSL, to ona nam wychodzi sumarycznie 21 proc. Ni słyszałem wtedy histerii, żeby mówiono o hiperinflacji. Teraz, jak się podsumuje inflację naszego rządu to jest to 17 proc. My na to reagujemy pakietem antyinflacyjnym. Za naszych poprzedników nic takiego nie było – dodał.

Dziennikarz: Przekaz oczywisty: niech ludzie porównują obecne niecałe 8 proc. z 21 proc. za Tuska

Na wypowiedź polityka uwagę zwrócił dziennikarz Patryk Słowik. „Zbigniew Kuźmiuk, doktor nauk ekonomicznych, postanowił dodać do siebie inflację z poszczególnych lat. W ten sposób panu doktorowi wyszło, że za rządów PO-PSL inflacja wyniosła ponad 21 proc”. – skomentował.

„Swoją drogą, to „świetna zbitka” – za PO inflacja 21 proc., a nikt nie mówił wtedy o hiperinflacji (może dlatego nikt nie mówił, że jej nie było?). Przekaz oczywisty: niech ludzie porównują obecne niecałe 8 proc. z 21 proc. za Tuska” – dodał.

W komentarzach pojawiło się wiele głosów krytykujących polityka. „A przy deflacji mnożył czy dzielił?” – zakpił Janusz Piechociński. Jeden z użytkowników zwrócił natomiast uwagę, że Kuźmiuk zastosował znany w ekonomii procent składany. „To żadne odkrycie. Zapomniał tylko dodać, że jak Tusk oddawał władzę, w Polsce szalała deflacja, a dodatkowo, dzisiejsze 7,8 proc. inflacji rocznej to dopiero początek” – wskazał, zamieszczając stosowne podsumowanie.

