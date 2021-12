Robert Mazurek ujawnia, co o pandemii powiedział mu jeden z posłów Konfederacji

– Poseł Konfederacji powiedział mi, że ta cała pandemia to im z nieba spadła, bo po wyroku TK spadło im poparcie, a teraz przyszła pandemia i wszyscy antyszczepionkowcy poparli Konfederację. My jesteśmy zaszczepieni, ale nie możemy tego powiedzieć – mówił – ujawnił u Krzysztofa Stanowskiego dziennikarz Robert Mazurek.

Przypomnijmy, że Konfederacja to najbardziej antypandemiczna grupa w całym parlamencie. Politycy tej formacji niejednokrotnie mówią publicznie, a także piszą na swoich kontach w mediach społecznościowych, że pandemia jest sposobem na zniewolenie ludzi i ograniczenie ich obywatelskich praw. Dodatkowo, niektórzy posłowie tego ugrupowania często przychodzą do Sejmu bez maseczki, co w przypadku Grzegorza Brauna stało się powodem licznych wykluczeń z obrad. Poseł Braun „zasłynął także krzykiem z sejmowej mównicy, zwracając się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowami: Będziesz wisiał.

Krzysztof Bosak: Negatywne emocje zaburzają zdolność rozpoznania i przekazywania prawdy

Niedawno posłowie Konfederacji wystąpili także na proteście, podczas którego wznoszono transparent z hasłem „Szczepienie czyni wolnym”. Transparent był wystylizowany na napis, który znajduje się nad bramą do dawnego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

„Tak było. To opowiadał jeden z naszych posłów, kiedy przyszedł zwierzać się redaktorowi Mazurkowi jak to sześć dni w lodowatej rzece płynął po szczepionkę i musiał ukrywać się przed wyborcami” – zakpił z Mazurka poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, zaprzeczając jego wypowiedzi. „Negatywne emocje zaburzają zdolność rozpoznania i przekazywania prawdy” – dodawał w kolejnym wpisie poświęconym słowom Mazurka.