Opozycja ma powody do zadowolenia. Najnowszy sondaż partyjny

W sondażu IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, przeprowadzonym w dniach 17-18 grudnia najwięcej ankietowanych deklaruje gotowość oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość (30,8 proc.). Gazeta zauważa, że poparcie dla PiS utknęło w miejscu, w badaniu IBRIS sprzed miesiąca wynik partii Jarosława Kaczyńskiego plasował się na poziomie 30,2 proc.

Opozycja z szansą a uworzenie rządu. Najnowszy sondaż

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 24,1, co oznacza wzrost poparcia o trzy punkty procentowe względem sondażu sprzed miesiąca. Sondaż przynosi także dobre wieści dla PSL. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza od miesięcy notuje wyniki, które niejednokrotnie wskazują, że ludowcy nie dostaną się do Sejmu. W badaniu IBRiS PSL zdobywa natomiast 5,9 proc., co jest ponad jednopunktowym wzrostem względem poprzedniego badania pracowni.

Spadek zanotował z kolei plasujący się na trzecim miejscu Szymon Hołownia. Na Polskę 2050 chce głosować 10,1 proc. wyborców. Kolejne miejsce zajęła Lewica z wynikiem 7,8 proc. Konfederacja może z kolei liczyć na 6,3 proc. 15 proc. ankietowanych nie wskazało, na kogo zagłosuje. Spadła także frekwencja wyborcza. Do urn wybrałoby się zaledwie 49,2 proc. wyborców.

„Rzeczpospolita”, analizując wyniki sondażu podkreśla, że choć to Prawo i Sprawiedliwość jest na prowadzeniu, to powiększają się możliwości koalicyjne opozycji. Dobrą informacją dla opozycji jest przekroczenie progu wyborczego przez Polskie Stronnictwo Ludowe, które także powiększa opozycyjne zasoby.

