W TVP Info ostra krytyka słów Tuska. „Gałęzie będą trzeszczały”, „Powinna wejść prokuratura”

Donald Tusk wziął w niedzielę udział w jednym z wielu protestów przeciwko tzw. ustawie lex TVN, które miały miejsce w całym kraju. W trakcie manifestacji przed Pałacem Prezydenckim przewodniczący PO zacytował fragment wiersza Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś” , dedykując je „mieszkańcowi tego pałacu i jego mocodawcy”.

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta

Możesz go zabić – narodzi się nowy.

Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy

I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

– Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety, pamiętajcie o tym, co czeka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie – mówił Tusk, dodając, że obecna władza zostanie „zmieciona” .

TVP Info. Rachoń krytykuje słowa Tuska

Słowa Donalda Tuska w programie „#Jedziemy” na antenie TVP Info przytoczył i ostro skrytykował prowadzący Michał Rachoń.

– Szczytem pogardy i nienawiści były słowa, które wypowiedział wczoraj lider opozycji Donald Tusk. Zasłaniając się cytatem ze słów poety, w istocie publicznie nawoływał do… wieszania polskiego prezydenta – stwierdził Rachoń, zanim zacytował słowa Tuska. – Możemy się domyślać, ze już dziś usłyszymy koncert hipokryzji, z którego dowiemy się, że takie słowa w ogóle nie padły. A Donald Tusk nie miał na myśli tego, co w sposób otwarty powiedział – dodał prowadzący.

O komentarz do słów lidera PO pytał gości swojego programu. – Wahałem się, czy nazwać te słowa wprost, ale tego nie można inaczej nazwać. Ja wiem, że Donald Tusk będzie mówił, że on tylko cytował poetę, że to wielki wiersz, ale po prostu powiedział to, co powiedział. Po prostu lider polskiej opozycji wypowiedział te słowa – podkreślał prowadzący, oddając głos gościom.

„Gdy dojdą do władzy gałęzie będą trzeszczały”

– Nie ma co się dziwić, ze Donald Tusk w zasadzie jest politykiem tchórzliwym i własne myśli próbuje zamaskować cytatami – mówił Marian Kowalski, były kandydat narodowców na prezydenta.

Do słów Tuska odniósł się także Zbigniew Górniak, dziennikarz TVP Opole.– Nad tymi słowami nie można przejść do porządku dziennego. To była szklanka benzyny chluśnięta do ogniska, które od sześciu lat rozpala opozycja, które płonie stale podsycane także przez Donalda Tuska, od jakiegoś roku tak topornymi, tak nienawistnymi wrzutkami medialnymi, że aż niesmak patrzeć jak bardzo stacza się ten polityk – mówił komentator TVP Info.

– Dla mnie to wezwanie do wojny domowej, wezwanie do mordobicia. Ośmielenie wszelkiego elementu, który już teraz całkiem otwarcie zaczyna występować – kontynuował Górniak. – Wyobraźmy sobie, co oni z nami zrobią, z nami z narodem, z Polakami, z patriotami, gdy nie daj Boże, kiedyś dojdą do władzy. Te gałęzie będą trzeszczały – dodał.

Sprawę skomentowała też Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska z lokalnych białostockich mediów.

– Takie słowa nie powinny paść z ust nikogo. To jest nic innego jak nawoływanie do morderstwa, w tym przypadku prezydenta Polski. Jeśli coś się stanie, to pierwszy, który powinien być pociągnięty do odpowiedzialności to Donald Tusk – oceniła. – Można walczyć o powrót do władzy, ale nie w sposób podżegający do zabójstwa kogokolwiek. Nieważne, że to jest cytat. Wejść powinna prokuratura. Dosyć tego. Po prostu dosyć – stanowczo stwierdziła.

Do słów Tuska w kolejnej wypowiedzi ponownie nawiązał Marian Kowalski. – Doskonale wiemy, że Donald Tusk jest człowiekiem, który wie, że swoją karierę może zbudować tylko na bardziej wulgarnym i radykalnym języku niż niejaka Lempart. I tylko to mu pozostało – ocenił. – Jak dojdą do głosu jego eksperci ekonomiczni, to wiemy, że ta formacja jest eunuchem intelektualnym. Nie ma nic do zaproponowania Polakom. Tylko nawalanka, pyskówka, awantura i kłamliwy język – wymienił.

Czytaj też:

Komentatorzy TVP Info krytykują TVN. Za wzór podają TVP: Nikt nie przerywa, nikt nie ogłupia