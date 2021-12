Maciej Wąsik o wpisach Janiny Ochojskiej. „Prawdopodobnie wejdziemy na drogą sądową”

Janina Ochojska wyraziła w jednym z wpisów nadzieję, że „kiedyś ludzie ze Straży Granicznej odpowiedzą za łamanie prawa i tortury zadawane niewinnym ludziom”. „Opisy takich czynów czytałam w relacjach osób, które przeżyły II WŚ, Wzorce z katów niemieckich i sowieckich obozów” – dodała europoseł. O ocenę tego tweeta został poproszony w radiowej Jedynce Maciej Wąsik.

Maciej Wąsik o wpisach Janiny Ochojskiej. „To budowanie takiego fałszywego obrazu Polski”

Wiceszef w MSWiA zasugerował, że Ochojska wpisuje się w propagandę Aleksandra Łukaszenki. – Zachowuje się tak, jakby odbierała od niego telefony i on jej dyktował tweety. Nie można tego inaczej ocenić. To jest haniebne. Te wpisy są zupełnie nieprawdziwe, to jest budowanie jakiegoś takiego fałszywego obrazu Polski – powiedział Wąsik.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zaznaczył, że państwo polskie przeanalizuje tweety i po wyciągnięciu wniosków „będzie podejmowało stosowne kroki prawne”. Wąsik dodał, że „prawdopodobne wydaje się wejście na drogą sądową”. – Nie pozwolimy na to, żeby szargać polski mundur – argumentował polityk.

Granica polsko-białoruska. Wiceszef MSWiA uderza w aktywność europoseł

Wiceszef MSWiA odniósł się też do innych działań europoseł, m.in. próby dostania się w okolice granicy polsko-białoruskiej. – Jestem przekonany, że pani Ochojskiej nie zależy na żadnych działaniach humanitarnych, tylko na tym, żeby upadł rząd Prawa i Sprawiedliwości – mówił Wąsik.

– Traktuje tę sprawę instrumentalnie, jak duża część Platformy Obywatelskiej, która uważa, że wszystko, co się dzieje w przestrzeni publicznej, należy wykorzystać jako powód do ataku na rząd. I ona tak robi, najlepiej jak potrafi – podsumował Wąsik.

