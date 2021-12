Szczyt Trójkąta Lubelskiego. Andrzej Duda: Jestem absolutnym przeciwnikiem jakiejkolwiek polityki ustępstw wobec Rosji

W poniedziałek w Hucie na Ukrainie odbył się szczyt Trójkąta Lubelskiego. Wzięli w nim udział prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy: Andrzej Duda, Gitanas Nauseda i Wołodymyr Zełenski. Przywódcy rozmawiali o bezpieczeństwie w regionie i udzielili wsparcia Ukrainie w obliczu działań Rosji. Prezydenci podpisali wspólną deklarację, zawartą 2 grudnia, z okazji trzydziestej rocznicy uznania przez Polskę i Litwę odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Po obradach wystąpili razem na konferencji prasowej.

Szczyt Trójkąta Lubelskiego. Spotkanie trzech prezydentów

Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że jego kraj chce być traktowany „nie jako obiekt, a jako podmiot, nie jako problem, ale jako partner strategiczny”. – Właśnie to powinien być obraz Ukrainy brany pod uwagę na świecie – wskazał – Chcemy stać się współczesnym, dynamicznym podmiotem na arenie międzynarodowej, a nie biernym obiektem działań – dodał prezydent Ukrainy. Dodał, że spotkanie świadczy o „jedności wizji” Polski, Litwy i Ukrainy. – Naszym wspólnym zadaniem jest powstrzymanie zagrożenia rosyjskiego i ochrona Europy przed agresywną polityką rosyjską. Ukraina, Polska i Litwa są w awangardzie tego oporu. jak żaden inny kraj rozumiemy palącą potrzebę konsolidacji naszych wspólnych wysiłków. Rozumiemy jak ważne jest, by mówić jednym głosem – mówił Zełenski.

Andrzej Duda: Jestem przeciwnikiem polityki ustępstw wobec Rosji

Andrzej Duda stwierdził, że „sytuacja jest jednoznaczna” i „w otaczającej nas przestrzeni mamy do czynienia z dwoma kryzysami”. – Pierwszy to kryzys graniczny wywołany przez reżim białoruski, ale bez wątpienia wspierany z Moskwy. Oznaczał atak migrantów na polską granicę i był odpierany przez naszych funkcjonariuszach Straży granicznej i policji, wspieranych przez wojsko. W kulminacyjnej fazie ten atak został odparty, ale problem nie zniknął. To jest tak samo problem litewski, bo również tam migranci byli gromadzeni przez reżim białoruski – wskazał. – Drugi problem jest czysto rosyjski – działań, które Rosja podejmowała w ostatnim czasie, i intensyfikacji obecności militarnej w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej i białorusko-polskiej. Te wszystkie zjawiska niepokoją nas ogromnie i naszych sojuszników z NATO – mówił.

Polski prezydent podkreślił, że „bezpieczeństwo Ukrainy jest kwestią fundamentalną”. – Nie tylko nie wolno pozwolić na to, aby jakikolwiek skuteczny atak mógł zostać na Ukrainę przeprowadzony, ale przede wszystkim trzeba czynić wszystko, aby takiemu atakowi zapobiec – zaznaczył. – Jestem absolutnym przeciwnikiem jakiejkolwiek polityki ustępstw wobec Rosji. W moim przekonaniu to Rosja powinna wycofać się z działań, które podejmowała na przestrzeni ostatnich lat – oświadczył polski prezydent. Dodał, że „tym, który powinien cofnąć się o krok jest Rosja, która dokonuje kolejnych aktów agresji, prowadzi na powrót politykę imperialną”.

Prezydent Litwy: Nasze kraje wyrażają jedność

Z kolei Gitanas Nauseda podkreślał, że trzy kraje „łączy nasz wspólne dziedzictwo, walka o wolność, a także wspólna przyszłość – na rzecz tworzenia demokracji tak, by żyć w stabilnym sąsiedztwie”. – Nasze kraje wyrażają jedność i jestem niezmiennie wdzięczny przywódcom Polski i Ukrainy za pomoc w rozwiązaniu problemu migracyjnego – powiedział.

Czym jest Trójkąt Lubelski?

Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej tych państw, a także wspieranie euroatlantyckich dążeń Ukrainy. Inicjatywa została powołana w 2020 r.

