Konfederacja domaga się kary śmierci za zdradę stanu. „Dezerter może uczynić więcej szkód niż tysiąc żołnierzy przeciwnika”

W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja o żołnierzu Emilu C., który zdezerterował na Białoruś. „ Wobec żołnierza Emila C., który samowolnie opuścił miejsce pełnienia służby, zostanie wszczęte śledztwo w kierunku art. 339 § 3 kk – dezercja kwalifikowana, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej ” – poinformowana Żandarmeria Wojskowa na Twitterze.

Konfederacja domaga się przywrócenia kary śmierci za zdradę stanu

Na zorganizowanej w poniedziałek 20 grudnia konferencji prasowej Jakub Kulesza w imieniu Konfederacji wskazywał na konieczność wprowadzenia kary śmierci za zdradę stanu. – Jako Konfederacja domagamy się w trybie pilnym przywrócenia kary śmierci za zdradę stanu – powiedział polityk koła Konfederacji. – Tylko kara śmierci może nas zabezpieczyć przed takimi sytuacjami, jak miała miejsce z żołnierzem, który zdezerterował na Białoruś – kontynuował Jakub Kulesza.

– Fakt, że w Polsce została zniesiona kara śmierci za zdradę stanu świadczy o jakiejś krótkiej perspektywie rządzących, którzy nie są w stanie wyobrazić sobie, że Polska może być w obszarze wojny, może być obiektem wojny. Dlatego jeszcze raz domagamy się przywrócenia kary śmierci za zdradę stanu, za dezercję. Jeden dezerter może uczynić więcej szkód niż tysiąc żołnierzy przeciwnika, ponieważ o zwycięstwie potencjalnej wojny może decydować wygrana wojny informacyjnej i złamanie ducha walki – powiedział podczas konferencji prasowej.

Kara ze dezercję. Co przewiduje Kodeks karny?

Jaka kara została przewidziana w Kodeksie karnym za dezercję? Poniżej przytaczamy zapis art. 339. KK.

Dezercja

§ 1. Żołnierz, który w celu trwałego uchylenia się od służby wojskowej opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania lub w takim celu poza nimi pozostaje, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się dezercji wspólnie z innymi żołnierzami lub zabierając broń, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Żołnierz, który w czasie dezercji ucieka za granicę albo przebywając za granicą uchyla się od powrotu do kraju, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Żołnierz, który czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1-3, podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czytaj też:

Nowe informacje o dezerterze z Polski. „W przeszłości naprawiał maszyny. Nigdzie długo nie zagrzał miejsca”