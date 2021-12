Frans Timmermans zabrał głos w sprawie „lex TVN”. „Komisja będzie bronić wolnych mediów”

W piątek 17 grudnia Sejm nagle wrócił do prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. „Lex TVN” w błyskawicznym tempie przeszło przez komisję kultury, a następnie Sejm odrzucił senackie weto do ustawy. Za było 229 posłów z PiS i Kukiz'15, wstrzymało się 11 posłów Konfederacji, a przeciw było 212 posłów opozycji. W poniedziałek ustawa trafiła na biurko prezydenta i czeka na podpis. Termin upływa 10 stycznia. Andrzej Duda zapowiedział, że „bardzo dokładnie tę propozycję legislacyjną zbada”. Z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski wynika, że prezydent składnia się ku odesłaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego.

"Lex TVN". Protesty i krytyka z zagranicy

Nowe prawo uderzyłoby w stację TVN, bo ustawa zakłada, że firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będą mogły kontrolować mediów, które działają na podstawie koncesji wydanej w Polsce. W niedzielę w obronie wolności mediów odbyły się liczne manifestacje. Głosy krytyki popłynęły też z zagranicy. „Skrajnie rozczarowane przyjęciem ustawy medialnej” wyraził Bix Aliu, Chargé d'Affaires USA w Polsce. Z kolei wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze wskazała, że „Komisja Europejska nie zawaha się podjąć działań w przypadku niezgodności polskiej ustawy z prawem Unii”.

Frans Timmermans: Jestem głęboko zaniepokojony

O sytuację mediów w Polsce był pytany w poniedziałek wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. – Jestem głęboko zaniepokojony. Uważam, że wolne media to podstawa każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a próby ograniczania wolności mediów są bardzo martwiące – powiedział w rozmowie reporterem TVN24. Zaznaczył, że „Polacy zasługują na informacje pochodzące z różnych źródeł, a nie tylko ze źródła pod kontrolą rządu”.

Na pytanie o ocenę „lex TVN” i ewentualne kroki Komisji w tej sprawie, Timmermans odparł, że „musimy poczekać na formalne przyjęcie projektu, co wymaga podpisu prezydenta Dudy”. – Kiedy tak się stanie, Komisja dokona analizy projektu i podejmie konieczne kroki, o ile będą one potrzebne – oświadczył. – Komisja będzie bronić wolności słowa, będzie bronić wolnych mediów, więc zrobimy co w naszej mocy, jeśli ta ustawa zostanie przyjęta – zapowiedział Timmermans.

