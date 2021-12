Elżbieta II zmienia plany na święta. Królowa odwołała wyjazd do Norfolk

W tym roku brytyjska królowa nie wyda tradycyjnego przedświątecznego przyjęcia na zamku Windsor. Uroczystość miała odbyć się 21 grudnia. Miało w niej wziąć udział 50 najbliższych członków rodziny. Spotkanie zostało jednak odwołane ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem.



Kilka dni wcześniej królowa nie pojawiła się na oficjalnym przyznaniu tytułu szlacheckiego Lewisowi Hamiltonowi. Kierowca Formuły 1 odebrał odznaczenie z rąk księcia Karola. Pod koniec października odwołano także wyjazd królowej na szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow.

Królowa Elżbieta II zmienia plany na święta



22 grudnia brytyjska królowa miała udać się helikopterem do posiadłości Sandringham w Norfolk, gdzie miała spędzać święta. W harmonogramie wizyty znalazło się m.in. tradycyjne spotkanie rodzinne oraz uczestnictwo w nabożeństwie w kościele św. Marii Magdaleny.



Plany Elżbiety II po raz kolejny pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Jak podaje BBC, w związku z rosnącymi obawami przed wariantem Omikron, królowa pozostanie na zamku Windsor, gdzie dołączą do niej najbliżsi członkowie rodziny królewskiej. Na razie nie wiadomo, kto spotka się w czasie świąt z Elżbietą II. Pałac Buckingham podkreślił w oświadczeniu, że wszelkie obostrzenia związane z pandemią będą ściśle przestrzegane.

Koronawirus. Wariant Omikron gorszy niż Delta?

Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus oznajmił 20 grudnia, że naukowcy WHO mają już konkretne dowody na to, iż Omikron rozprzestrzenia się szybciej niż Delta. WHO ostrzegała już wcześniej, że żaden dotychczasowy wariant koronawirusa nie rozprzestrzeniał się tak szybko jak Omikron.

Z badań naukowców wynika, że szczepionki J&J, Sinopharm i Sputnik V nie chronią przed Omikronem. Skuteczne pozostają jednak preparaty firm Moderna, AstraZeneca i Pfizer.

