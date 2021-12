Opozycja nie przekonuje wyborców. Polacy nie wierzą, że jest gotowa do przejęcia władzy. Najnowszy sondaż

Dzień wcześniej informowaliśmy o sondażu IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, w którym opozycja zanotowała bardzo dobry wynik i powiększyła swoje szanse na przejęcie rządów. W sondażu IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, przeprowadzonym w dniach 17-18 grudnia najwięcej ankietowanych deklaruje gotowość oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość (30,8 proc.). Jednak poparcie dla PiS utknęło w miejscu, a partię Kaczyńskiego ścigają opozycyjne ugrupowania, które rosną w siłę.

Na Koalicję Obywatelską chce zagłosować 24,1 proc. wyborców (wzrost o trzy punkty proc.), na Polskę 2050 10,1 proc. na PSL 5,9 proc., a na Lewicę 7,8 proc. Głos na Konfederację chce z kolei oddać 6,3 proc. wyborców.

Opozycja nie przekonuje wyborców. Najnowszy sondaż

Nowy sondaż IBRiS, prezentowany przez „Rzeczpospolitą”, pokazuje jednak niezbyt dobre nastroje. 63,6 proc. respondentów odpowiedziało, że w ich opinii opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy w Polsce. 33,9 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 29,7 „raczej nie”. Odpowiedzi „raczej tak” udzieliło z kolei 20,1 proc. wyborców, 4,7 proc. uważa, że opozycja zdecydowanie jest gotowa do rządzenia. Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć udzieliło 11,6 proc. wyborców.

Wśród zwolenników PiS aż 77 proc. ankietowanych wskazało, że opozycja sobie nie poradzi, a 3 proc. uznało, że da radę rządzić. Co ciekawe, w sprawczość opozycji nie wierzą także osoby, które deklarują, że zagłosują na jedną z opozycyjnych partii. W grupie zwolenników opozycji 43 proc. uważa, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy, a 51 proc. w to nie wierzy. W grupie niezdecydowanych i niegłosujących wyborców w możliwości opozycji wierzy 21 proc. ankietowanych.

