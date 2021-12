Paweł Kukiz przerywa milczenie ws. „lex TVN”. Mówi o swoim sumieniu

Paweł Kukiz wypowiedział się w końcu na temat przegłosowanej w miniony piątek nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Ustawa nazywana jest „lex TVN”, ponieważ uderza w strukturę właścicielską tej stacji. W piątek 17 grudnia Sejm w błyskawiczny i sprzeczny z procedurami sposób przegłosował nowelizację. Do głosowania rękę przyłożyli również niektórzy posłowie Kukiz’15 (nie zrobił tego jedynie Stanisław Tyszka – przyp. red.).

– Mam ten komfort, że od 2015 roku mówiłem o dekoncentracji mediów. Jestem zwolennikiem polskiego kapitału w polskich mediach. W TVN 100 proc. kapitału należy do USA, nigdzie nie ma takiej sytuacji – wskazał Paweł Kukiz w rozmowie z Polskim radiem 24. To pierwsza wypowiedź Pawła Kukiza o „lex TVN” po tym, jak w piątek głosował nad jego uchwaleniem.

„Lex TVN”. Paweł Kukiz: Zagłosowałem zgodnie ze swoim sumieniem

Jak dodał polityk Kukiz’15, podczas ostatniego posiedzenia Sejmu „zaistniała możliwość osłabienia sterowania przez media i kapitał zagraniczny” opinią publiczną. – Zagłosowałem zgodnie ze swoim sumieniem, nawet gdyby PiS się wycofał, ja i tak bym to popierał. Nie była to żadna umowa, żadna dogadana sprawa – obwieścił.

Paweł Kukiz odniósł się także do protestów, które wywołało uchwalenie nowelizacji. – Czułem wściekłość – zaznaczył. – Patrzyłem na tych ludzi i wkurzałem się, że biegają po ulicy i nic z tego nie wynika. Gdyby byli za referendum, to miałoby to sens. A bieganiny po ulicy z transparentami nie mają żadnego przełożenia na zmiany. Trzeba zażądać zmian ustrojowych, a nie biegać z każdym tematem po ulicach – stwierdził.

Paweł Kukiz: Onet kłamie. To manipulatorzy

Kiedy prowadząca rozmowę „poradziła” Onetowi, by przyjrzał się, co się dzieje w mediach niemieckich, gdzie kapitał nie wychodzi poza kraj, Kukiz ponownie się ożywił. – Onet kłamie. Powiedziałem wyraźnie u Rymanowskiego (w Polsat News – przyp. red.), że nie będę głosował z PiS od nowego roku, jeśli wiceministrem dalej będzie Łukasz Mejza. Oni tej daty nie podali, to manipulatorzy – mówił.

Kukiz odnosił się do informacji, która wybrzmiała w niektórych mediach po głosowaniu w sprawie „lex TVN”. Wówczas wypomniano Kukizowi, że głosuje ramię w ramię z PiS, choć na Sali plenarnej siedzi Łukasz Mejza, którego Kukiz nie akceptuje w tej formacji. Kukiz jednak faktycznie deklarował w Polsat News, że do końca roku będzie głosował z PiS, a jeśli po tym terminie Mejza dalej nie będzie zdymisjonowany, to swoją umowę z PiS zerwie.

