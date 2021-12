Jarosław Kaczyński jednak nigdzie się nie wybiera. Nieoficjalnie: Musi zgasić rządowy konflikt

Przecieki na temat odejścia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z rządu podawała ostatnio Polska Agencja Prasowa. Jak wskazywano, podczas posiedzenia klubu parlamentarnego Jarosław Kaczyński zapowiedział odejście z rządu już na początku 2022 roku. Informacje o tym, że Jarosław Kaczyński opuści rząd (wszedł do Rady Ministrów jesienią 2020 roku), jako pierwsi publikowaliśmy z kolei we Wprost.

„Według naszych informacji, prezes PiS zapowiedział swojemu najbliższemu, że jego praca w rządzie jest tymczasowa. A stanowisko zamierza opuścić, by móc całkowicie poświęcić się partii na półtora roku przed wyborami. Nasz informator twierdzi, że prezes PiS odejdzie z rządu najwcześniej z początkiem nowego roku” – pisała Joanna Miziołek. Sam prezes PiS nie krył w rozmowie z RMF FM, że ma dużo obowiązków w partii, co koliduje z jego nową funkcją.

Jarosław Kaczyński zostaje w rządzie. RMF FM nieoficjalnie o powodach

RMF FM podaje jednak nieoficjalnie, że Kaczyński nigdzie się nie wybiera i zmienił zdanie w sprawie swojej rezygnacji. Oficjalnym powodem mają być napięcia międzynarodowe i trudna sytuacja na Wschodzie. Kaczyńskiemu jako wicepremierowi ds. bezpieczeństwa nie wypada bowiem porzucać funkcji, gdy sytuacja geopolityczna jest tak trudna.

Rozgłośnia podaje jednak, że istnieje także drugi powód, już mniej oficjalny. Kaczyński miałby się zająć gaszeniem pożaru, który wciąż tli się w rządzie. Jak się okazuje, Kaczyński kolejny raz miałby sprawować funkcję rozjemcy między obozem premiera Mateusza Morawieckiego a obozem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Już w 2020 roku nieoficjalnie mówiło się, że taki jest podstawowy zamysł wejścia do rządu Kaczyńskiego.

Mimo tego, na linii Morawiecki-Ziobro wciąż iskrzy, a między politykami dochodzi do konfliktów w kwestii polityki w kontaktach z Brukselą, a także zarządzania pandemią. Obecność Kaczyńskiego ma zapewniać, że Morawiecki i Ziobro nie skaczą sobie do gardeł aż tak bardzo, jakby prowokowała to nieobecność prezesa w rządzie.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Świetne nastroje w PiS po lex TVN, próba sił między Morawieckim a Ziobrą, przyspieszenie Tuska