Agata Kornhauser-Duda zabrała głos. „Myślę, że jestem wyrazicielką zdania wielu Polek i Polaków”

We wtorek para prezydencka wzięła udział w wigilijnym spotkaniu w Kodniu z żołnierzami Wojska Polskiego, funkcjonariuszami Straży Granicznej i policjantami, którzy pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej, gdzie trwa kryzys migracyjny.

Granica polsko-białoruska. Agata Duda złożyła życzenia służbom

W czasie uroczystości głos zabrała Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama przypomniała, że „święta narodzenia pańskiego w tradycji chrześcijańskiej symbolizują nowe życie i odrodzenie”. – Jest to czas przepełniony miłością, ciepłem i dobrem. Dziękując państwu za waszą służbę, chciałabym podziękować jeszcze za jedno: przede wszystkim za państwa bardzo dobre serce i za to, że wspierają państwo lokalne społeczności, czy to pracując w polskim kontyngentach wojskowych, czy będąc na polskiej granicy – powiedziała.

Pierwsza Dama: Jestem wyrazicielką zdania wielu Polek i Polaków

– Wiem, że wspieracie tych ludzi swoim doświadczeniem i za to jestem ogromnie państwu wdzięczna. Bardzo serdecznie też dziękuję za to, że dają nam państwo poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że jestem wyrazicielką zdania wielu Polek i Polaków, którzy z szacunkiem podchodzą do państwa służby i pracy i są w pełni uznania do państwa. Ja mam możliwość rozmawiania z państwa rodzinami i oni ogromnie się o państwa martwią i was wspierają i też rozumieją oczywiście, jakie zadania przed wami stoją. Życzę, by zawsze to wsparcie było i byście je zawsze odczuwali. Proszę wierzyć, że mają państwo wsparcie w większej części naszego społeczeństwa – zapewniła funkcjonariuszy Agata Duda. Pierwsza Dama życzyła też policjantom i żołnierzom, by „pomimo tej odległości od swoich rodzin, jednak odczuli magię tych świąt i bliskość rodziny”.

Życzenia i podziękowania za służbę na granicy złożył też Andrzej Duda. – Chcę razem z żoną na państwa ręce złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności za zapewnianie nam wszystkim bezpieczeństwa. Proszę, abyście przekazali nasze podziękowania w swoich domach. Życzymy Wam, aby te Święta minęły w dobrej i bezpiecznej atmosferze. Życzymy wszelkiego powodzenia i bezpiecznych powrotów ze służby – powiedział prezydent.

