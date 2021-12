Zaskakujący wpis Marka Jurka. Były polityk PiS broni Donalda Tuska

W niedzielę w kilkudziesięciu miejscach w Polsce odbyły się demonstracje w obronie wolnych mediów. Protesty wywołało uchwalenie przez Sejm „lex TVN”, czyli nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia sposób przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiana ta uderza w amerykański koncern Discovery, który jest właścicielem stacji TVN.

"Lex TVN". Donald Tusk zacytował wiersz Miłosza

W czasie protestu przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie głos zabrał Donald Tusk. Przewodniczący PO zacytował fragment wiersza Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś”: „Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla Ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta”. Zadedykował go „mieszkańcowi tego pałacu i jego mocodawcy”, czyli Andrzejowi Dudzie i Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na Tuska spadła za te słowa krytyka ze strony polityków obozu rządzącego. Marek Suski nazwał je „kolejnym wygłupem”. Ale zaskoczona nimi była też posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, która stwierdziła, że słuchając ich, „czuła się niezręcznie”.

Marek Jurek broni lidera PO

Niespodziewanie za Tuskiem ujął się były marszałek Sejmu i były polityk PiS Marek Jurek. „Ani Kaczyński nie twierdził kiedyś, że «szatani» zorganizowali Białe Miasteczko, ani Tusk nie chciał wczoraj nikogo powiesić. Mam dość tego medialno-sieciowego obskurantyzmu. Jeszcze bardziej jednak tych, którzy go cynicznie nakręcają, by karmić publiczność, z której żyją” – napisał na Twitterze. Wpis polityka spotkał się jednak z krytyką ze strony internautów. Jeden z użytkowników Twittera oskarżył go o „symetryzm”. „Co ma «symetryzm» (skądinąd idiotyczne pojęcie) do dbania o jakość opinii publicznej (szczególnie prawicowej, bo na tej mi przede wszystkim zależy) i do reakcji na bezsensowne komentarze!?” – odpisał mu Jurek.

