Jarosław Kaczyński zostanie w rządzie? Janusz Kowalski zdradził swoje „marzenie” związane z prezesem PiS

RMF FM podało, że nieaktualne są już plany Jarosława Kaczyńskiego w kwestii odejścia z rządu na początku 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że prezes PiS dalej pozostanie na stanowisku wicepremiera ds. bezpieczeństwa. Oficjalnym powodem mają być napięcia międzynarodowe i trudna sytuacja na Wschodzie. Nieoficjalnie – jak podaje radio – można jednak usłyszeć, że Kaczyński musi jednak zostać, by dalej łagodzić wciąż narastające napięcia między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą.

Jarosław Kaczyński zmienił zdanie

O możliwej rezygnacji Kaczyńskiego pisała też ostatnio Polska Agencja Prasowa, a jako pierwsi informowaliśmy o tym we „Wprost”. „Według naszych informacji, prezes PiS zapowiedział swojemu najbliższemu otoczeniu, że jego praca w rządzie jest tymczasowa. A stanowisko zamierza opuścić, by móc całkowicie poświęcić się partii na półtora roku przed wyborami. Nasz informator twierdzi, że prezes PiS odejdzie z rządu najwcześniej z początkiem nowego roku” – pisała Joanna Miziołek. Sam prezes PiS nie krył w rozmowie z RMF FM, że ma dużo obowiązków w partii, co koliduje z jego zadaniami w rządzie.

Janusz Kowalski chce, by Kaczyński był premierem

Do najnowszych ustaleń RMF FM w sprawie przyszłości Kaczyńskiego w rządzie odniósł się w rozmowie z polsatnews.pl Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. – Moim marzeniem jest, żeby Jarosław Kaczyński był wicepremierem jak najdłużej, a najlepiej, żeby został premierem, bo dzięki niemu wygramy wybory – oświadczył poseł i były wiceminister aktywów państwowych.

Z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel wymijająco skomentował doniesienia radia. – Prezes Kaczyński nigdy nie podawał żadnej konkretnej daty swojego odejścia z rządu. W związku z tym nie można mówić o żadnej zmianie decyzji w tej kwestii. Nic się tutaj nie zmieniło – powiedział w rozmowie z Onetem.

