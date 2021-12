PO i PSL czy PiS? Polacy wskazali, kto lepiej rządził krajem. Ten sondaż powinien dać opozycji do myślenia

Kantar na zlecenie tygodnika "Polityka" przeprowadził sondaż, w którym zapytał Polaków, jak oceniają rządy PiS, i z czym im się one kojarzą. Cały okres rządów PiS od 2015 r. "zdecydowanie pozytywnie" ocenia 14 proc. respondentów, a "raczej pozytywnie" 28 proc. "Zdecydowanie negatywne" zdanie o ostatnich sześciu latach ma 34 proc. badanych, a "raczej negatywne" 19 proc. W sumie pozytywny stosunek do rządzących ma 42 proc. respondentów, a negatywny – 53 proc. 5 proc. wskazało na odpowiedź "nie wiem".

Sondaż Kantar. Kto lepiej rządził?

Kantar zapytał też o to, kto lepiej rządził krajem: czy Platforma Obywatelska i PSL w latach 2007-2015, czy PiS od 2015 r. do dzisiaj. Nieznacznie lepiej wypada w oczach respondentów PiS – 42 proc. uznało, że rządzi lepiej niż poprzednicy. Z kolei 40 proc. badanych jest zdania, że lepiej radziła sobie koalicja PO-PSL. Jednak aż 18 proc. uczestników badania nie potrafiło wybrać odpowiedzi. 52 proc. badanych chciałoby, żeby po wyborach parlamentarnych władze przejęła opozycja, a 34 proc. uważa, że powinno ją nadal sprawować PiS.

„Wygląda na to, że bardzo wielu wyborców czeka, aż opozycja da wyraźny pretekst do głosowania na nią, nie tylko na zasadzie „mniejszego zła”. Teraz, jak wiele na to wskazuje, to PiS jest tym mniejszym złem. Opozycji pozostało być „większym dobrem”, a to znacznie trudniejsze” – komentuje wyniki sondażu Mariusz Janicki w „Polityce”.

Rządy PiS kojarzą się przede wszystkim z 500 plus i emeryturami

Respondenci mieli także wskazać, z czym im się kojarzą rządy PiS (mogli wybrać trzy odpowiedzi). Z sondażu wynika, że wyborcy wciąż dobrze pamiętają, kto wprowadził programy socjalne. Najwięcej badanych – 45 proc. – wskazało bowiem na "program 500 plus i dodatkowe emerytury". Dla 35 proc. rządy PiS to "naruszenie konstytucji i zasad praworządności". Również 35 proc. badanych kojarzy je z "drożyzną i inflacją". 30 proc. wybrało odpowiedź "nepotyzm i kumoterstwo w załatwianiu posad i dotacji", 28 proc. – "zawłaszczanie mediów publicznych", 26 proc. – "patriotyzm, narodowa duma i obrona granic", a 16 proc. – "wzrost płac".

Preferencje partyjne

Kantar zadał też tradycyjne pytanie o preferencje partyjne. W tym przypadku PiS nadal utrzymuje pozycję lidera. Chęć oddania głosu na partię rządzącą deklaruje 27 proc. respondentów. Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 21 proc., a podium zamyka Polska 2050, która może liczyć na 17 proc. poparcia. Na Lewicę chce głosować 10 proc. badanych, a na Konfederację 7 proc. Na progu wyborczym znalazła się Koalicja Polska-PSL z 5 proc. poparciem. 2 proc. respondentów wskazało na Kukiz'15 i 1 proc. na Porozumienie Jarosława Gowina. Niezdecydowanych jest 7 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez pracownię Kantar w dniach 8–12 grudnia 2021 r. metodą CATI na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków.

