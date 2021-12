Joachim Brudziński najpierw wyśmiał Donalda Tuska, a teraz dostało się komentującym jego wpis. „Ależ wyją”

We wtorek Donald Tusk skomentował na Twitterze doniesienia o tym, że Roman Giertych miał być szpiegowany za pomocą systemu Pegasus. Telefon adwokata miał być podsłuchiwany 18 razy. Associated Press powołuje się na ustalenia badaczy z Citizen Lab na Uniwersytecie w Toronto. Agencja nie podaje, kto mógł stać za atakiem, ale podejrzenia padają na polskie służby. Do opracowanego przez izraelską firmę NSO Group systemu dostęp mają tylko agencje rządowe.

Roman Giertych szpiegowany Pegasusem. Donald Tusk zabrał głos

„Pegaz (Pegasus) miał wynieść na Olimp swojego jeźdźca, ale Zeus strącił gościa w otchłań i przejął Pegaza. Wyjaśniam – tak na wszelki wypadek – że to jeden z mitów greckich, a nie groźba” – napisał lider PO. „Wyjaśnieniem” nawiązał do krytyki, która spadła na niego po wystąpieniu na manifestacji w obronie mediów, gdy zacytował fragment wiersza Czesława Miłosza.

Na wpis Tuska zareagował europoseł i wiceprezes PiS Joachim Brudziński. „#krulEu za pomocą mitów greckich rozpaczliwie próbuje przykryć postawienie zarzutów prokuratorskich za łapówki swojemu pupilkowi i współpracownikowi. W odwodzie ma również swojego adwokata który chciał szantażować Kulczyka a dziś ucieka przed prokuraturą” – napisał. W hasztagu specjalnie użył błędnej pisowni, by podkreślić szyderczy ton wykorzystanego określenia.

Joachim Brudziński: Ależ wyją

Wpis Brudzińskiego poniósł się po Twitterze, a w komentarzach pojawiło się sporo krytyki ze strony zwolenników opozycji. Nie umknęło to uwadze polityka PiS. W kolejnym tweecie wyśmiał swoich krytyków. „Ależ wyją #tuskolubne ogwiazdkowane, silne razem, tłiterowe wyjce. Wystarczy napisać pare słów prawdy o ich idolach i wpadają w wulgarny i oszalały amok. Wyjcie dalej, nic mi nie sprawia większej satysfakcji jak wasze emocjonalne rozedrganie” – oświadczył Brudziński.

