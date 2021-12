Łukasz Mejza chce pozwać rodziców dzieci, którym oferował terapie? Wiceminister sportu zaczął działać

Od kilku tygodni w mediach pojawiają się kolejne doniesienia o podejrzanych biznesach, które Łukasz Mejza miał prowadzić zanim został posłem. Wirtualna Polska ustaliła, że należąca do obecnego wiceministra sportu firma Vinci NeoClinic oferowała chorym m.in. na raka, stwardnienie rozsiane, Parkinsona i Alzheimera, terapię „pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi”. Do terapii mieli być też namawiani, także osobiście przez Mejzę, rodzice nieuleczalnie chorych dzieci. Koszt leczenia na starcie wynosił 80 tys. dolarów. Taki sposób leczenia uznawany jest za niesprawdzony i niebezpieczny.

Łukasz Mejza odpiera zarzuty

Wiceminister sportu odpiera zarzuty. Tuż po ukazaniu się publikacji zapowiedział kroki prawne wobec dziennikarzy. 10 grudnia poinformował, że zawiesza swoją działalność polityczną i udaje się na urlop, bo chce „w najbliższych tygodniach w pełni poświecić się walce o swoje dobre imię, prawdę i sprawiedliwość”. Zapowiedział też złożenie „kilkudziesięciu pozwów/wniosków sądowych”.

Do rodzin trafiły pisma przedprocesowe

Wygląda na to, że Mejza przeszedł do działania i zaczyna spełniać swoje zapowiedzi. We wtorek Wirtualna Polska poinformowała, że do rodziców chorych dzieci, którzy zdecydowali się opowiedzieć o swoich kontaktach z firmą wiceministra, trafiły pisma przedprocesowe. „Te rodziny się boją. Zapewnimy im bezpłatną pomoc prawną” – powiedziała w rozmowie z portalem posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Na środę na godz. 11 zapowiedziała też w tej sprawie konferencję prasową przed biurem poselskim Mejzy w Zielonej Górze.

Opozycja i część polityków PiS domaga się dymisji Mejzy. Wciąż jednak nie zapadły decyzje w tej sprawie, a wiceminister pojawił się w piątek w Sejmie, gdzie głosował razem z PiS w sprawie „lex TVN” i ustawy budżetowej. Premier zapowiedział, że czeka na wyniki kontroli służb. – Łukasz Mejza zawiesił swoją pracę w ministerstwie celem przeprowadzenia wyjaśnień. Postęp wyjaśnień ma być w tym tygodniu niejako dostrzeżony. Wtedy będą zapadały wszelkie decyzje – powiedział w poniedziałek Mateusz Morawiecki.

