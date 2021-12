KE wszczyna postępowanie przeciwko Polsce. Zbigniew Ziobro o „sznurkach pociąganych z Berlina”

W trakcie konferencji prasowej w środę 22 grudnia unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni poinformował, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w związku z działalnością Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówił Paolo Gentiloni, w ocenie KE Trybunał nie jest niezależnym i bezstronnym sądem, a jego niedawne wyroki wpływają na autonomię prawa UE.

Zbigniew Ziobro komentuje ruch Komisji Europejskiej

Przed godz. 16 odbyła się konferencja ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro komentował działanie Komisji Europejskiej. – W momencie, kiedy nowy niemiecki rząd ogłosił swój program „odpowiedzialność Niemiec za Europę i świat", a w ramach tego programu postawił za cel budowę państwa federalnego UE, było jasne, że nie do pogodzenia jest funkcjonowanie niezależnych TK, sądów konstytucyjnych państw narodowych z tego rodzaju koncepcją – powiedział.

– Jeżeli mówimy o państwie federalnym to musimy mówić też o powolnej i ostatecznej likwidacji państw narodowych – dodał minister sprawiedliwości. – A w ramach konsekwencji takiego procesu niezbędna też jest likwidacja nadrzędności konstytucji poszczególnych państw jak i TK nad prawem państwa federalnego, docelowo – kontynuował.

– Ta logika jest bardzo wyraźna dzisiejszego stanowiska KE, tych sznurków pociąganych z Berlina, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że to jest właśnie ten projekt, ten cel i te dyrektywy, które prowadzą do tego, aby ubezwłasnowolnić państwo polskie, polską demokracją. Aby odebrać Polakom podmiotowość ostatecznie i suwerenny wybór własnych władz, władz w postaci parlamentu, rządu, czy trzeciej władzy w postaci sądów, w tym sądu TK – powiedział Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro o „urzędasach w Brukseli”

– To nie decyzje Polaków mają decydować, jakie ostatecznie prawo ma w Polsce obowiązywać, jaka ma być konstytucja, treść norm konstytucyjnych. O tym ma decydować Bruksela. A prawem nadrzędnym dla Polski, dla Polaków mają być traktaty i ich interpretacja przez agendy unijne. I o to tutaj tak naprawdę toczy się gra. Nie o Izbę Dyscyplinarną, co dzisiaj wyraźnie widzimy. KE uruchamia kolejną procedurę wobec Polski nie w związku z reformą polskiego sądownictwa, sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. W tej chwili chodzi już o kwestionowanie prymatu polskiej konstytucji. Po prostu nie spodobał się urzędasom w Brukseli wyrok polskiego, niezależnego, niezawisłego TK – kontynuował minister sprawiedliwości.



Więcej informacji wkrótce.

Czytaj też:

KE wszczęła procedurę naruszeniową wobec Polski ws. TK. Mateusz Morawiecki komentuje