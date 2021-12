Czego na święta rządzący życzą opozycji, a opozycja rządowi? „Nawet Jachirę z Bosakiem więcej łączy niż dzieli”

Czas przedświąteczny to moment na refleksję. Także u polityków. Zapytaliśmy zarówno posłów obozu rządzącego, jak i opozycji, czego życzą sobie nawzajem na święta Bożego Narodzenia i nowy rok.

Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski nie kryje, że ma dość negatywnych emocji w polityce i z empatią pochyla się nad kolegami z drugiej strony sporu.