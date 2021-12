Nienajlepsze wieści dla rządu i premiera na koniec roku. Najnowszy sondaż CBOS

Ostatnie tygodnie nie należy do łatwych dla rządu. Inflacja w Polsce w listopadzie 2021 r. wyniosła 7,7 proc. To najwyższy odczyt wzrostu cen od grudnia 2000 r., czyli od 21 lat. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżki cen prądu i gazu. Śmiertelne żniwo zbiera pandemia koronawirusa, a na horyzoncie pojawił się nowy wariant – Omikron, co wymusiło zaostrzenie restrykcji. Daleka od stabilizacji jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Do tego media rozpisują się o podejrzanych biznesach wiceministra sportu Łukasza Mejzy.

Sondaż CBOS. Przybyło zwolenników i przeciwników rządu

Z grudniowego sondażu CBOS wynika, że 30 proc. respondentów zalicza się do grona zwolenników rządu, a 43 proc. do jego przeciwników. Obojętność wobec rządu deklaruje 23 proc. badanych. W stosunku do poprzedniego badania zwolenników przybyło o 1 pkt proc., a przeciwników o 2 pkt. proc. Ponad połowa badanych (21 proc.) nie jest zadowolona, że na czele Rady Ministrów stoi Mateusz Morawiecki, a przeciwnego zdania jest 34 proc.

Jakie szanse na poprawę sytuacji gospodarczej?

Jak zauważa Centrum Badania Opinii Społecznej w grudniu „utrzymuje się trend spadkowy w opiniach o sytuacji gospodarczej”. Z nowego sondażu wynika, że pozytywnie ocenia ją 23 proc. respondentów, o 3 pkt. proc. mniej w stosunku do listopada. Z kolei jako złą sytuację gospodarczą postrzega 41 proc. badanych. Mimo pogarszającej się oceny sytuacji gospodarczej, drugi miesiąc z kolei poprawiają się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Zadowolenie ze swojej sytuacji wyraża 57 proc. uczestników badania (o 5 pkt. proc. więcej niż w listopadzie). 6 proc. źle ocenia swoją sytuację, a dla 37 proc. warunki materialne nie są „ani dobre, ani złe”. Aż 59 proc. respondentów uważa, że polityka prowadzona przez rząd Morawieckiego nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju (wzrost o 2 pkt proc.). 33 proc. badanych uważa, że stwarza takie szanse ((wzrost o 3 pkt proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" został przeprowadzony przez CBOS w dniach od 29 listopada do 12 grudnia 2021 r. na reprezentatywnej próbie 1063 dorosłych Polaków, metodą mixed-mode.

