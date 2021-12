Kiedy rozpocznie się piąta fala epidemii wywołana Omikronem? Adam Niedzielski wskazał przybliżony termin

Kiedy czwarta fala pandemii COVID-19, wywoływana przede wszystkim mutacją Delta, przejdzie w piątą falę związaną ściśle z odmianą Omikron? – Jak wirus pojawia się w populacji i zanim dojdzie do zdominowania tej populacji przez daną mutację, to mija, tak jak patrzymy na doświadczenia z przeszłości, mniej więcej dwa do czterech miesięcy – powiedział Adam Niedzielski na antenie RMF FM.

Omikron w Polsce. Kiedy może wywołać piątą falę zakażeń?

– Omikron charakteryzuje się tym, że jest rzeczywiście bardzo zakaźny, więc przyjmujemy jako najbardziej prawdopodobny wariant, że to są raczej dwa miesiące niż cztery miesiące. Co oznacza, że prawdopodobnie na koniec stycznia będziemy widzieli takie przyspieszenie i rozpoczęcie piątej fali w tym sensie, że zacznie się dominująca pozycja Omikrona, bo to ona będzie definiowała piątą falę – prognozował minister zdrowia.

Obowiązkowe szczepienia dla jakich grup?

W dalszej części programu Adam Niedzielski poinformował, że podpisał rozporządzenie, które „wprowadza obowiązkowe szczepienia dla medyków, dla wszystkich zawodów medycznych, z siłą obowiązywania od pierwszego marca”. – Tak żeby ci, którzy jeszcze nie dokonali szczepienia, mieli ponad dwumiesięczny czas na zaszczepienie – powiedział szef resortu zdrowia.

– Druga grupa, o której w tej chwili rozmawiam, to jest grupa służb mundurowych. Dotyczy to zarówno wojska, policji, straży granicznej – przekazał Adam Niedzielski i dodał, że na ten temat rozmawia z szefami MON i MSWiA.

Czytaj też:

5 objawów zakażenia Omikronem. Na co zwrócić uwagę?