Szymon Hołownia po raz drugi zostanie ojcem! Opublikował nagranie

Szymon Hołownia opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym wraz z żoną składają internautom życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Przy okazji małżeństwo podzieliło się szczęśliwą nowiną. Jak się okazało, już wkrótce ich rodzina się powiększy. Na nagraniu widać wyraźnie zarysowany ciążowy brzuch żony Szymona Hołowni.

Szymon Hołownia po raz drugi zostanie ojcem!

„Kochani, z serca życzymy Wam spokojnych świąt. Wiemy, że nie dla wszystkich będzie to łatwy czas, że nie we wszystkich domach będzie pełno radości. Mamy nadzieję, że będzie to czas wytchnienia i nadziei na lepszą, sprawiedliwą Polskę. Dla nas ten czas oczekiwania jest tym bardziej szczególny. Chcemy się tym naszym radosnym oczekiwaniem podzielić z Wami, bo głęboko wierzymy, że i my, i Wy wszystkiego dobrego doczekamy. Wesołych Świąt! Ula i Szymon” – czytamy na Facebooku.

W dzisiejszym wydaniu programu „Kropka nad i” Monika Olejnik złożyła politykowi gratulacje. – Bardzo się z tego z żoną cieszymy – powiedział lider Polski 2050. – Córeczka jest mega przejęta, że będzie starszą siostrą i już się do tego bardzo przygotowuje – dodał Szymon Hołownia w dalszej części programu.

