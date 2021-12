Danuta Holecka przeszła samą siebie w obronie rządu. Awantura podczas rozmowy w studiu TVP

Michał Woś i Arkadiusz Myrcha rozmawiali w „Gościu Wiadomości” o rosnących cenach. – To polski rząd jest odpowiedzialny za politykę fiskalną i można było pewne rzeczy przygotować wcześniej. Premier nie ukrywał, że wniosek w sprawie zerowej stawki VAT na żywność można było złożyć wcześniej. Za chwilkę mamy święta i to dzisiaj Polacy ponoszą ogromne koszty – powiedział polityk PO komentując zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie zerowego VATU na produkty żywnościowe.

W odpowiedzi Danuta Holecka broniła rządu podkreślając, że w przeciwieństwie do innych państw UE Polska będzie mogła skorzystać z zerowego VAT-u na żywność najprawdopodobniej od lutego, co udało się osiągnąć dzięki wysiłkom negocjacyjnym rządu. – To duży sukces, że na forum UE potrafimy załatwiać ważne rzeczy dla Polaków. Podczas ostatniego kryzysu finansowego PO podniosła podatki – skomentował Michał Woś.

Danuta Holecka w obronie polskiego rządu

– Tak się staracie, że mamy najwyższą inflację ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. PiS obiecywał obniżenie stawki VAT z 23 na 22 proc. i tego nie zrobił. Mniej nerwów, pan fałszywie przytaczał moje słowa – ripostował Arkadiusz Myrcha. – Proszę nie krzyczeć. Czy pan potrafi nie przerywać? Ja pana cierpliwie słuchałem – zapewnił wiceminister sprawiedliwości. Polityk Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że podczas kryzysu finansowego w 2008 roku Polska była liderem wzrostu gospodarczego.

– Ja tylko chciałabym zaznaczyć, że jak inflacja w krajach ościennych jest wysoka, do tego dochodzą unijne normy w sprawie handlu uprawieniami i polityka Gazpromu, to ceny muszą rosnąć. Pan tego nie bierze pod uwagę – stwierdziła Danuta Holecka stając w obronie polskiego rządu. – Poza tym jedna rzecz panowie. Kto zawarł umowę na kupno gazu od Gazpromu? – pytała dziennikarka TVP przypominając, że odpowiada za to rząd PO-PSL.

Arkadiusz Myrcha dodał w dalszej części programu, że odnośnie polityki Gazpromu największym problemem są m.in. niemiecka partia AfD czy Viktor Orban, którzy popierają politykę Kremla, a zarazem są największymi sojusznikami Prawa i Sprawiedliwości. – Pan wie, kim był Donald Tusk w Europie? Mówicie, że był królem, a co zrobił, by zatrzymać Nord Stream 2? Jakby mu Angela Merkel kazała, to by sam pobiegł z łopatą i zaczął kopać – stwierdził Michał Woś.

