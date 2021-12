Zbigniew Ziobro składa wniosek do TK ws. unijnego mechanizmu praworządności

W środę 22 grudnia unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni poinformował, że Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce w związku z działalnością Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówił Paolo Gentiloni, w ocenie KE Trybunał nie jest niezależnym i bezstronnym sądem, a jego niedawne wyroki wpływają na autonomię prawa UE.

Zbigniew Ziobro krytycznie odniósł się do ruchu wykonanego przez Komisję Europejską, a zaledwie dzień później zapowiedział złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie unijnego mechanizmu praworządności. – Kieruję dziś do TK wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją europejskiego rozporządzenia ws. mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności – poinformował Zbigniew Ziobro. Słowa ministra sprawiedliwości przekazała Polska Agencja Prasowa.

