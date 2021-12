Zbigniew Ziobro składa wniosek do TK ws. unijnego mechanizmu praworządności

W środę 22 grudnia unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni poinformował, że Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce w związku z działalnością Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówił Paolo Gentiloni, w ocenie KE Trybunał nie jest niezależnym i bezstronnym sądem, a jego niedawne wyroki wpływają na autonomię prawa UE.

Zbigniew Ziobro z wnioskiem do TK

Zbigniew Ziobro krytycznie odniósł się do ruchu wykonanego przez Komisję Europejską, a zaledwie dzień później zapowiedział złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie tzw. unijnego mechanizmu praworządności. – Kieruję dziś do TK wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją europejskiego rozporządzenia ws. mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności – poinformował Zbigniew Ziobro. Słowa ministra sprawiedliwości przekazała Polska Agencja Prasowa.

Zbigniew Ziobro dla „Financial Times”

Przypomnijmy – niedawno minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla „Financial Times” stwierdził, że będzie domagał się, aby Polska zawiesiła wpłaty do budżetu Unii Europejskiej i zaczęła korzystać z weta. Słowa ministra związane były ze sporem, który toczy się wokół reformy sądownictwa.

Komisja Europejska opóźnia wypłatę środków z KPO dla naszego kraju, argumentując, że w Polsce nie jest przestrzegana praworządność. Główną osią sporu jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która zgodnie z wyrokiem TSUE powinna zostać zawieszona. Choć orzeczenie TSUE wydano już kilka miesięcy temu, a za niezastosowanie się do niego na Polskę nałożono karę, rządzący wciąż nie porozumieli się z Komisją Europejską w tej sprawie.

Zbigniew Ziobro nazwał działania Unii Europejskiej „szantażem” i apelował, aby Polska stawiała weto we wszystkich sprawach, które wymagają jednomyślności w UE. Od wypowiedzi ministra sprawiedliwości odcinał się rzecznik rządu. – To prywatna opinia pana ministra Ziobry – skomentował słowa szefa resortu sprawiedliwości Piotr Müller.

