Klaudia Jachira przerobiła kolędę. Posłuchaliśmy jej, żebyście wy już nie musieli

Klaudia Jachira to posłanka, która w ramach swojej działalności mocno stawia na happeningi i kontrowersyjne wpisy na Twitterze. Swego rodzaju „sławę” przyniosło jej wykonanie przerobionej na własną modłę „Roty”. Teraz przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej wzięła się za kolędę.

„Wśród nocnej ciszy” w wykonaniu Jachiry to po prostu zła piosenka. Ujęliśmy to najdelikatniej jak można. Kiedy już jednak zapomnimy o tym występie, możemy skupić się na przesłaniu, które parlamentarzystka zawarła w zmienionym tekście kolędy.

„Wśród nocnej ciszy ktoś zamarza w lesie. Wstańcie strażnicy, dziecię się rodzi. Czym prędzej się ubierajcie, na Białoruś wypychajcie, pożegnać pana, pożegnać pana. Poszli, wypchnęli dzieciątka małe. Wszystkie rozkazy wykonane” – śpiewa Klaudia Jachira, zwracając uwagę na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej.

„Bogu czci nie oddawali, a żegnając zawołali z wielkiej złości, z wielkiej złości: ach żegnaj obcy, nie czekany, od dawien dawna przeklinany. Nie chcemy tutaj ciapatych, Polska tylko dla prawaków, zamarzaj w lesie, zamarzaj w lesie” – kontynuowała.

Klaudia Jachira otwiera biuro poselskie w Białowieży

Klaudia Jachira i Urszula Zielińska poinformowały o założeniu biura poselskiego w Białowieży. Miejscowość ta jest jedną ze 183 objętych od 2 września do końca listopada stanem wyjątkowym. Posłanki KO tłumaczyły decyzję m.in. trudną sytuacją migrantów. Urszula Zielińska powiedziała podczas konferencji prasowej, że po obu stronach granicy polsko-białoruskiej od sierpnia zginęło co najmniej 13 osób, w tym 16-letni chłopiec i roczne dziecko.

– Jednym z działań, na które się w tej sytuacji zdecydowaliśmy, jest otwarcie biura poselskiego w sercu tych problemów, w Białowieży, na obszarze stanu nadzwyczajnego, tam gdzie lokalna społeczność tej pomocy najbardziej potrzebuje – tłumaczyła parlamentarzystka.

Granica polsko-białoruska. Jachira i Zielińska pomogą migrantom

Klaudia Jachira dodała, że o takie działania posłanki zostały poproszone przez lokalnych mieszkańców. – Czują się zupełnie porzuceni, zostawieni przez państwo polskie. Jako posłanki nie zgadzamy się, by jakikolwiek obywatel lub obywatelska czuli się opuszczeni. Otworzyliśmy to biuro, bo nie zgadzamy się na to, by na polskiej ziemi ginęli ludzie. Nie zgadzamy się na to, by obywatelki i obywatele byli zostawieni sami sobie – wyjaśniła.

W biurze będą się odbywały m.in. dyżury prawne i psychologiczne. Posłanki KO także mają się w nim regularnie pojawiać. – Chcemy zrobić wszystko, by wspólnie wypracować systemowe rozwiązania, które sprawią, że rozwiążemy albo zminimalizujemy ten niespotykany dotąd konflikt humanitarny na polsko-białoruskiej granicy – zapewniła Klaudia Jachira.

