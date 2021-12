Minister sprawiedliwości skarży do TK mechanizm „pieniądze za praworządność”. „Ziobro przed świętami wypowiada posłuszeństwo Morawieckiemu”

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział w czwartek, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją europejskiego rozporządzenia w sprawie mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności. W czasie konferencji prasowej przypomniał, że resort, którym kieruje, jak i Solidarna Polska, której jest liderem, byli zdecydowanie przeciwni warunkowemu przyjęciu tzw. mechanizmu warunkowości, na co zgodził się premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem mechanizm ten jest „rozwiązaniem jaskrawo sprzecznym z polską konstytucją”.

Decyzja w sprawie jego stosowania w krajach członkowskich zapadła w gronie unijnych liderów w grudniu 2020 r. Również wtedy podjęte zostały decyzje dotyczące unijnego budżetu na lata 2021-2027. Premier chwalił się wiosną, że uzyskał od Unii rekordowe wsparcie dla Polski w wysokości 770 mld euro.