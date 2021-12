Politycy składają życzenia, nie obyło się bez uszczypliwości. „Wolności od PiS-u”

Już jutro Wigilia, a w związku z tym politycy w mediach społecznościowych składają życzenia. – Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, święta narodzin Chrystusa, święta nadziei. Nadziei, której dzisiaj potrzebujemy, bo z nadziei wyrasta siła. Nadziei i siły. Tego państwu życzę – powiedział Jarosław Kaczyński na opublikowanym nagraniu.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że obecnie „mamy dzisiaj trudny czas”. – Z każdego trudnego czasu można wyjść i my wyjdziemy, ale pod tym warunkiem, że będziemy głęboko wierzyć w to, że jesteśmy silnym i zjednoczonym narodem – dodał polityk.

„Wszystkiego najlepszego”, „Wolności od PiS-u”, „Spokojnych świąt”

Życzenia Polakom złożył również prezydent Warszawy. – Drodzy państwo, czasy ostatnio były trudne, ale przed nami święta Bożego Narodzenia, w związku z tym z optymizmem chciałem państwu życzyć wszystkiego dobrego – dla wszystkich, bez żadnych wyjątków. Przede wszystkim zdrowia, radości, miłości. Niech te święta Bożego Narodzenia będą jak najbardziej spokojne dla was wszystkich i oczywiście dla waszych rodzin. Wszystkiego najlepszego – powiedział Rafał Trzaskowski.

– Wszystkiego najlepszego na święta, na nowy rok, na ten wolny czas. Dużo radości, spokoju i wolności od PiS-u – powiedział Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

Już wczoraj wraz z żoną życzenia internautom złożył Szymon Hołownia. Przy okazji małżeństwo poinformowało, że ich rodzina wkrótce się powiększy. „Kochani, z serca życzymy Wam spokojnych świąt. Wiemy, że nie dla wszystkich będzie to łatwy czas, że nie we wszystkich domach będzie pełno radości. Mamy nadzieję, że będzie to czas wytchnienia i nadziei na lepszą, sprawiedliwą Polskę. Dla nas ten czas oczekiwania jest tym bardziej szczególny. Chcemy się tym naszym radosnym oczekiwaniem podzielić z Wami, bo głęboko wierzymy, że i my, i Wy wszystkiego dobrego doczekamy. Wesołych Świąt! Ula i Szymon” – czytamy na Facebooku.

