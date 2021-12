Jak Kwaśniewscy spędzą święta? Były prezydent zapowiada, że będzie aktywnie

Aleksander Kwaśniewski opowiedział, w jakich okolicznościach będzie wraz z rodziną spędzał święta Bożego Narodzenia. – Święta spędzimy w Szwajcarii, u siostry. Będzie moja córka z mężem, będzie pies córki Lula – powiedział były prezydent w rozmowie z Wirtualną Polską.

Święta Kwaśniewskich? Zapowiadają się aktywnie

Aleksander Kwaśniewski zaznaczył, że dania, które pojawią się na stole, będą tradycyjne, „po polsku”. Jednocześnie były prezydent przekazał, że zarówno on, jego żona, jak i córka, bardzo lubią gotować, a każdy specjalizuje się w konkretnych kuchniach, daniach. – Moja córka – świetna w kuchni włoskiej, makarony i tak dalej. Moja żona – też, ale ona jest szczególne genialna, jeśli chodzi o zupy. Jej grzybowa jest najlepsza na świecie. Lubię zupy, w których widzę marchewkę, grzyba, kartofla czy fasolkę. Moja żona robi to świetnie. Ja z kolei wróciłem po latach do kuchni azjatyckiej. Dania chińskie wychodzą mi bardzo dobrze – opisał.

Były prezydent odniósł się także do uwagi, że polska kuchnia „jest dość ciężka”. – Przewaga świąt w górach polega na tym, że nieodłącznym elementem jest sport – powiedział Aleksander Kwaśniewski i wymienił zarówno spacery, nordic walking jak również narty. Jak się okazuje państwo Kwaśniewscy już w pierwszy dzień świąt będą jeździć na nartach po szwajcarskich szlakach.

