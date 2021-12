Przed Brejzą byli tam Tusk, Kaczyński i Gowin. „To nie jest miejsce dla każdego polityka”

„Wprost”: Niespełna rok po ostatnich wyborach parlamentarnych rozmawialiśmy o zmieniającym się znaczeniu Sejmu na politycznej mapie Polski. Czy teraz, gdy od wyborów minęły ponad dwa lata, będzie mieć uzasadnienie podobna rozmowa o Senacie?

Dr Sebastian Gajewski: Zdecydowanie tak. W aktualnej, X kadencji Senatu mamy dość nietypową sytuację: ukonstytuowała się w nim inna większość niż w Sejmie, a różnice polityczne między oboma izbami są bardzo wyraźne. Z tego powodu Senat stał się, inaczej niż w poprzednich latach, przedmiotem dużej uwagi opinii publicznej, a wielu senatorów zyskało większą rozpoznawalność niż miało to miejsce w przeszłości.

O tym, co dzieje się w Senacie, mówi się w mediach – a kiedyś stanowiło to naprawdę rzadkość. Dwa lata nowej rzeczywistości w Senacie i wokół niego to dobry moment do podsumowań oraz bardziej generalnych spostrzeżeń.

Jesienią 2019 r. opozycyjni politycy i liczni komentatorzy chcieli widzieć rządzony przez opozycję Senat jako ważny ośrodek politycznej walki z obozem PiS. Dziś coraz częściej słychać o rozczarowaniu. Skąd biorą się takie oceny?

Myślę, że kluczowa jest tu niska sprawczość, której wyborcy i obserwatorzy życia publicznego są coraz bardziej świadomi. Wprawdzie ponad połowa poprawek senackich jest akceptowana przez Sejm, ale są to dane złudne.

Liczby zakłamują rzeczywistość?