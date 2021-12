Donald Tusk złożył życzenia świąteczne. Obiecał Polakom prezent

„Chrystus się rodzi, nas oswobodzi… Chciałbym Wam wszystkim złożyć w prezencie pod choinkę obietnicę, że następne Boże Narodzenie będzie radośniejsze, a Polska oswobodzona od zła i kłamstwa. A dziś z całego serca życzę Wam zdrowia, uśmiechu i spokoju” – napisał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk na Twitterze.

Swoim wpisem polityk nawiązał do aktualnej sytuacji politycznej i rywala opozycji, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. Wspomniana obietnica to z kolei zapowiedź walki wyborczej, którą Donald Tusk spodziewa się wygrać.

Życzenia świąteczne od polityków nie zawsze kończą się dobrze

Nie są to pierwsze świąteczne życzenia, które nawiązują do politycznego sporu, który trwa w Polsce nieprzerwanie od wielu lat. Wcześniej doszło nawet do nieprzyjemnej wymiany zdań, kiedy to szef MSWiA Mariusz Kamiński złożył życzenia Polakom, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski postanowił mu odpowiedzieć. „Szczęśliwych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia! Szczególne pozdrowienia kieruję dziś w stronę tych, którzy w dzień i w nocy strzegą polskiej granicy – funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów, żołnierzy oraz wspierających ich strażaków” – pisał Kamiński.

„Miałem Cię kiedyś za państwowca, a jesteś cynicznym sługusem partyjnym bez żadnych zahamowań. Ludzie Solidarności walczyli z państwem, które inwigilowało wedle uznania partii. Jesteś nie lepszy od ówczesnych SBków. Wstydzę się, że Cię znałem” – odpowiedział mu w zdecydowanie mniej świątecznym tonie Sikorski.

