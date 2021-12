Rosja przeprowadziła próbę hipersonicznego pocisku. Władimir Putin pochwalił się udanym testem

– W nocy z czwartku na piątek (24 grudnia) rosyjskie wojsko przeprowadziło kolejne, udane próby hipersonicznego pocisku manewrującego Cyrkon – przekazał prezydent Rosji Władimir Putin. Mówiąc o Cyrkonie, prezydent Rosji zaznaczył, że jest to pocisk, który może atakować zarówno cele znajdujące się na lądzie, jak i na wodzie.

Jak podkreśla Kreml, wspomniany system został już przetestowany kolejny raz. Na początku października informowano o poprzednim teście, który również miał zakończyć się sukcesem. Wówczas pocisk wystrzelono z okrętu podwodnego.

Rosyjska broń nowej generacji

Pociski hipersoniczne Cyrkon to broń nowej generacji. Broń ta może uderzyć w niemal każdy punkt na globie i ominąć amerykańską tarczę antyrakietową – podaje z kolei Reuters. Prędkość pocisku określana jest na ok. 9 machów (to mniej więcej dziewięciokrotność prędkości dźwięku). Zasięg broni szacowany jest z kolei na ponad 1000 km. Po zakończeniu testów, pocisku Cyrkon mają być częścią wyposażenia marynarki wojennej Rosji i znaleźć się w wyposażeniu nawodnych i podwodnych okrętów.

Władimir Putin straszy Zachód

Działania prezydenta Władimira Putina pozostają w ścisłym związku z wydarzeniami ostatnich miesięcy. Władimir Putin ostrzy bowiem pazury na Ukrainę i ujawnia swoje żądania względem USA i NATO. Jak wielokrotnie podkreślała również strona Polska, Putin był częścią inspirowanego przez reżim Łukaszenku ataku na polsko-białoruską granicę. Działania Putina mają prwdopodobnie na celu zaprezentowanie Zachodowi siły i przewagi Rosji w razie ewentualnego konfliktu.

