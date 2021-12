W stronę rosyjskiego konsulatu poleciał koktajl Mołotowa. Kreml reaguje

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że incydent, do którego doszło we Lwowie to ich zdaniem „akt terroru”. Chodzi o obrzucenie rosyjskiego konsulatu w tym mieście koktajlem Mołotowa. Do MSZ Rosji wezwano przedstawicieli dyplomacji Ukrainy – poinformowała agencja Reutera.

Niezidentyfikowany sprawca obrzucił konsulat koktajlem Mołotowa

Do incydentu doszło w nocy z czwartku na piątek. Ukraińska policja przekazała, że niezidentyfikowany sprawca rzucił koktajlem Mołotowa w kierunku ogrodzenia konsulatu generalnego Rosji we Lwowie. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, nie doszło także do żadnych uszkodzeń w mieniu konsulatu. W sprawie wszczęto śledztwo pod kątem aktu wandalizmu. Rosja domaga się jednak przeprosin ze strony Ukrainy.

Napięte relacje między Rosją i Ukrainą

Zdarzenie miało prawdopodobnie podłoże polityczne, gdyż stosunki między Rosją i Ukrainą są napięte od lat. W ostatnim czasie konflikt eskalował. Do mediów wyciekły plany Rosji, która rzekomo szykuje się na inwazję na Ukrainę, podobnie jak miało to miejsce w przypadku zajęcia Krymu przed kilkoma laty. W rozmowach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem uczestniczyła niedawno strona amerykańska, która usiłuje porozumieć się z rosyjskim przywódcą.

Rosja stawia jednak Zachodowi wygórowane żądania. Władimir Putin oczekuje m.in. mniejszej obecności wojskowej Amerykanów w rejonie wschodnim, a także zapewnień, że Ukraina nie będzie mogła liczyć na przystąpienie do NATO. Oliwy do ognia dolewa również napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Od początku Polska wskazuje, że kryzys migracyjny na granicy inspirowany jest również przez Rosję.

