Maląg: Strategię demograficzną będziemy opierać na wsparciu rodzin, a nie na migrantach

Marlena Maląg w Polsat News przypomniała o wchodzącym od nowego roku świadczeniu na drugie i każde kolejne dziecko od 12. do 36. miesiąca życia. – Inwestycja w rodzinę jest naszym priorytetem – podkreślała. – 95 proc. młodych Polaków deklarowało, że chce założyć rodzinę. Co jest do tego potrzebne? Stabilna polityka mieszkaniowa, praca i opieka nad dziećmi do lat trzech – tłumaczyła.

– Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że państwo realizuje długofalową, konsekwentną, skuteczną politykę prorodzinną. Muszą wiedzieć, że to nie są incydenty. My takie działania od sześciu lat podejmujemy – zapewniała minister. – Będziemy pracować nad kolejnymi zmianami, które są dla młodych ludzi bardzo ważne, czyli przede wszystkim stabilność miejsca pracy i polityka mieszkaniowa – dodawała.

Polityk nie zrażał fakt, iż w ciągu minionego roku urodziło się najmniej dzieci od II wojny światowej. – My w swojej polityce demograficznej, strategii demograficznej, którą bardzo szeroko konsultowaliśmy, skupiamy się przede wszystkim na wsparciu rodzin, nie na tworzeniu polityki prorodzinnej opartej na migracji – podkreślała.

Dla kogo Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? Pierwsze wypłaty 1000 plus po nowym roku

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. To rodzice podejmą decyzję, jaka częstotliwość bardziej odpowiada ich potrzebom. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny (brak kryterium dochodowego), a środki nie będą opodatkowane.

Program zacznie obowiązywać z początkiem roku, ale skorzystają z niego również rodzice, których dzieci narodzą się przed 1 stycznia. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36. miesiąca życia.

