Miłość w rządzie Morawieckiego. Semeniuk i Patkowski pokazali pierwsze wspólne zdjęcie

W połowie grudnia media obiegła informacja, że jeden z członków rządu Mateusza Morawieckiego oświadczył się koleżance po fachu. Chodzi o wiceministra finansów Piotra Patkowskiego oraz wiceminister rozwoju Olgę Semeniuk. Para poznała się podczas pracy w Kancelarii Premiera, gdy on był doradcą w gabinecie politycznym premiera (później pracował w Centrum Analiz Strategicznych w KPRM), a ona była jedną z najbliższych współpracowniczek Michała Dworczyka.

– Od roku jesteśmy parą, a niedawno były oświadczyny. Cenię Olgę za osobowość, charakter, mądrość, intelekt, ale przede wszystkim za to, że jest dobrym człowiekiem – mówił wiceminister w rozmowie z „SE”. – To miłość mojego życia. Ślubu raczej nie planujemy na 2022 rok, ale zobaczymy jak będzie – powiedział Patkowski.

Przy okazji Bożego Narodzenia na Instagramie Olgi Semeniuk pojawiło się pierwsze, oficjalne zdjęcie pary. „Wesołych i zdrowych świąt” – napisała wiceminister rozwoju.

instagram

Piotr Patkowski i Olga Semeniuk

Piotr Patkowski ma 30 lat, a do rządu wszedł 16 kwietnia 2020 roku, zostając wiceministrem finansów. Z kolei Olga Semeniuk ma 33 lata i w podobnym czasie trafiła do rządu, też na stanowisko wiceministra, tyle że w resorcie rozwoju – stało się to 2 stycznia 2020 roku. To też obecna radna Warszawy i szefowa Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Czytaj też:

Szykują się trudne miesiące dla rządu. „Hamują inflację, by nie doszła do 10 proc.”