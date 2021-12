„The Washington Post” kreśli scenariusz potencjalnego ataku Rosji na Ukrainę

Według amerykańskiego dziennika „w przypadku ewentualnej inwazji na Ukrainę Rosja może rozpocząć atak od strony Morza Azowskiego”. „Gdyby doszło do wojny, Rosja wykorzysta dominację militarną na Morzu Azowskim” – powiedział w rozmowie z dziennikiem Dmytro Kułeba. „Z punktu widzenia bezpieczeństwa na Morzu Azowskim dominuje Rosja i w razie wojny będzie ona to aktywnie wykorzystywać w celu wywierania presji na nasze miasta na wybrzeżu” – stwierdził. Jak dodał, już teraz Kreml traktuje ten akwen jak „teatr działań wojennych” i „dyktuje” tam warunki.

Rosja dominuje na Morzu Azowskim

„The Washington Post” zwraca uwagę, że Morze Azowskie to płytki akwen, mniejszy od jeziora Michigan, który graniczy jedynie z Rosją i Ukrainą, i jest jedynym miejscem, w którym obydwa kraje codziennie narażają się na bezpośredni konflikt. Andrii Kłymenko, kijowski ekspert wojskowy i redaktor naczelny portalu Black Sea News, zaznacza, że rozmowie z amerykańskim dziennikiem, że rosyjskich statków jest tam czterokrotnie więcej niż ukraińskich. „A ponieważ na morzu wciąż nie została wytyczona granica morska, rosyjska flota może zbliżyć się do ukraińskiego wybrzeża tak blisko, jak tylko zechce, co sprawia, że miasta nadmorskie na południowym wschodzie Ukrainy są najbardziej narażone na zagrożenia” – czytamy w „The Washington Post”.

Ostrzeżenia przed inwazją na Ukrainę

Wywiad amerykański ostrzegł, że Kreml może planować wielokierunkowy atak na Ukrainę już na początku przyszłego roku. „The Washington Post” zaznacza, że cała uwaga jest skoncentrowana na mobilizacji wojski rosyjskich przy granicy z Ukrainą, tymczasem w przypadku agresji z morza siły ukraińskie byłyby w dużej mierze bezsilne. „Nie mogą legalnie podejmować żadnych działań, dopóki pierwszy rosyjski żołnierz nie wkroczy na ląd” – czytamy w artykule.

