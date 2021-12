Od 1 stycznia na mapie Polski pojawią się nowe miasta. Pełna lista

1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Na jego mocy status miasta uzyska 10 miejscowości. Jak wskazano w ocenie skutków regulacji, zmiany obejma 78 934 mieszkańców.

Nowe miasta w Polsce. Lista

Na liście znalazły się:

Pruszcz – gmina Pruszcz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie;

Izbica – gmina Izbica, powiat krasnostawski, województwo lubelskie;

Lutomiersk – gmina Lutomiersk, powiat pabianicki, województwo łódzkie;

Bolimów – gmina Bolimów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie;

Cegłów – gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie;

Nowe Miasto – gmina nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie;

Jedlnia-Letnisko – gmina Jedlnia-Letnisko, powiat radomski, województwo mazowieckie;

Iwaniska – gmina Iwaniska, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie;

Olsztyn – gmina Olsztyn, powiat częstochowski, województwo śląskie;

Kaczory – gmina Kaczory, powiat pilski, województwo wielkopolskie.

Rozporządzenie Rady Ministrów określa też dokładną powierzchnię każdego z nowych miast.

Prawie 1000 miast w Polsce

Nowe miasta pojawiają się na mapie Polski niemal co roku. W tym roku statut ten otrzymało również 10 miejscowości, a w 2020 - cztery. Część z nich odzyskało statut utracony przed laty. Od nowego roku liczba miast w naszym kraju wzrośnie do 964. Zmianie ulegną tez granice niektórych innych miast za sprawą przyłączenia do nich okolicznych gmin.

