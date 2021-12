Andrzej Duda zdecydował w sprawie „lex TVN”. Tak argumentował swój ruch

Andrzej Duda zawetował „lex TVN”. Prezydent w czasie konferencji prasowej relacjonował, co go skłoniło do podjęcia takiej decyzji.

W poniedziałek 27 grudnia Andrzej Duda zorganizował konferencję prasową, podczas której poinformował o swojej decyzji dotyczącej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która jest nazywana potocznie jako „lex TVN”. – Jednym z argumentów, które były przeze mnie rozważane, w trakcie analizy zapisów tej ustawy, była kwestia umowy międzynarodowej, która została zawarta przez Polskę w 1990 roku, dokładnie 21 marca. To jest traktat pomiędzy Polską a USA o wzajemnych stosunkach gospodarczych i handlowych. W tym traktacie jest między innymi mowa o ochronie inwestycji. Akurat w tym momencie patrzymy: inwestycji amerykańskich w Polsce – powiedział prezydent. – Jest tam taka klauzula, która mówi, że wyłączone spośród tego mogą być inwestycje, które są związane z mediami (...). Ale dotyczy to inwestycji przyszłych – kontynuował. – W sprawie, którą rozważamy, w sprawie nowelizującej ustawy o radiofonii i telewizji chodzi o kwestię podmiotu, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, którego kapitał jest kapitałem amerykańskim, który posiada 100 proc. udziałów w jednym z podmiotów medialnych w naszym kraju – ważnym i poważnym, a który ma legalną, obowiązującą koncesję na nadawanie – powiedział Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda o „lex TVN”. Jaką decyzję podjął? W dalszej części wystąpienia Andrzej Duda podkreślił, że w kontekście nowelizacji „rozważał najważniejsze normy konstytucyjne”. – Po pierwsze – kwestia ochrony prawa własności; po drugie – kwestia ochrony zasady swobody działalności gospodarczej; po trzecie – kwestia ochrony interesów w toku; po czwarte – w aspekcie pośrednio konstytucyjnym – kwestie tejże właśnie polsko-amerykańskiej umowy i jej przestrzegania jako elementu wiążącego Polskę prawa międzynarodowego – kontynuował Andrzej Duda. Prezydent przekazał, że wpływ na jego decyzję miały również m.in. rozmowy i spotkania z rodakami. – Ze wszystkich tych rozmów, czy z większości z nich, można było wnioskować jedno: zaniepokojenie – relacjonował prezydent podczas konferencji prasowej. – Uważam, że generalnie ograniczenie możliwości posiadania udziałów lub akcji w podmiotach, nazwijmy to medialnych, jeżeli chodzi o kapitał zagraniczny, jest rozwiązaniem sensownym. Jest rozwiązaniem, które funkcjonuje w bardzo wielu krajach – powiedział Andrzej Duda. – Ale powinny (takie ograniczenia – red.) być w Polsce wprowadzone na przyszłość. To znaczy dla tych, którzy będą chcieli w naszym kraju w przyszłości, po wejściu przepisów w życie, zainwestować – dodał, po czym poinformował, że wetuje nowelizację. Czytaj też:

