Tak TVN24 świętuje decyzję Andrzeja Dudy. „Bardzo państwu dziękujemy”

W poniedziałek 27 grudnia Andrzej Duda podczas konferencji prasowej poinformował o swojej decyzji dotyczącej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która jest określana jako „lex TVN”. – Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją wetuję – poinformował prezydent. Zanim Andrzej Duda przedstawił swoją decyzję, przez kilkanaście minut argumentował ją, powołując się m.in. na traktat podpisany w 1990 roku.

Andrzej Duda zawetował „lex TVN”. Tak TVN24 relacjonowało wydarzenie

Telewizja TVN24 relacjonowała na żywo konferencję Andrzeja Dudy. Po ogłoszeniu decyzji prezydenta w sprawie „lex TVN" na antenie wspomnianej stacji wypowiadali się eksperci, wyemitowano także zdjęcia z protestów, które zostały zorganizowane kilkanaście dni temu.

Dziennikarze TVN24 dziękowali wszystkim osobom, które okazywały stacji wsparcie. – Wspólnie możemy chyba pogratulować także wszystkim tym, którzy nas wspierali, za co chcielibyśmy i państwu bardzo podziękować. Każde słowo, każdy gest, każdy wyraz tego, że zależy państwu na tej stacji i na wolnych mediach w Polsce, był niezwykle znaczący i bardzo za to dziękujemy – powiedziała Dagmara Kaczmarek-Szałkow.

– Przy tej okazji pozostaje nam podziękować wszystkim tym, którzy w ostatnich dniach tak gorliwie, intensywnie, z taką siłą, mocą i przekonaniem, tak solidarnie nas bronili – czy to państwo, nasi widzowie, obywatelki, obywatele, zwykli ludzie, koleżanki, koledzy z wolnych mediów. Bardzo państwu dziękujemy – komentował kilka minut później Michał Sznajder.

