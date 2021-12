Jarosław Kaczyński pytany o relacje z Andrzejem Dudą. Zagadkowa odpowiedź prezesa PiS

Jeszcze zanim Andrzej Duda ogłosił, że wetuje „Lex TVN”, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, w Interii ukazał się wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Dziennikarze pytali prezesa PiS o jego relacje z prezydentem i ewentualną decyzję głowy państwa.

– To pytanie do Pałacu Prezydenckiego, jego współpracowników... Zostawię dla siebie to, co wiem w tej sprawie. Nie jest moją rolą zastanawiać się nad motywacjami i kulisami podejmowanych w Pałacu decyzji – mówił Kaczyński.

Kaczyński o relacjach z Dudą. Zagadkowa odpowiedź na pytanie o to, kiedy rozmawiał z prezydentem

Wicepremier i prezes PiS został też zapytany o to, kiedy ostatni raz rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. – Dawno temu – odparł krótko Kaczyński.

Dziennikarze dopytywali go jednak, by określić, czy było to „tydzień temu? Miesiąc? Rok?”. – Powiedzmy, że to nie ma znaczenia, kilka tygodni czy kilka lat – skwitował polityk.

Ponieważ i ta odpowiedź wydała się dziennikarzom niewystarczająca, ponieważ chcieli dowiedzieć się, czy przypadkiem nie jest tak, że prezes PiS nie ma nawet „roboczego” czy bieżącego kontaktu z prezydentem. Jarosław Kaczyński odparł jednak: – Powtarzam, to sprawa bez znaczenia, bo na politykę nasze relacje nie mają większego wpływu. One tak wyglądają w zasadzie od początku prezydentury.

