Andrzej Duda zawetował „lex TVN”. Jest reakcja Joe Bidena

W poniedziałek 27 grudnia odbyła się rozmowa szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakuba Kumocha oraz szefa BBN Pawła Solocha z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake’iem Sullivanem. Tematem dyskusji była sytuacja wokół granicy Ukrainy i dążenia Rosji do powiększenia swoich wpływów na Wschodzie. „NATO musi mówić jednym głosem, a odpowiedź na pogróżki pod adresem Ukrainy powinna być zdecydowana i twarda” – skomentował Jakub Kumoch.

Andrzej Duda zawetował „lex TVN”. Reakcja Joe Bidena

Jak wynika z komunikatu wydanego przez Biały Dom, nie był to jedyny wątek rozmowy. Jake Sullivan przekazał współpracownikom Andrzeja Dudy „wyrazy uznania” po tym, jak prezydent Polski zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Ten ruch został nazwany jako „pozytywny sygnał” tuż przed objęciem przez Polskę funkcji Przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Stanie się to już 1 stycznia.

Przypomnijmy – Andrzej Duda podczas konferencji prasowej poinformował o swojej decyzji dotyczącej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która jest określana jako „lex TVN”. – Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją wetuję – poinformował prezydent. Zanim Andrzej Duda przedstawił swoją decyzję, przez kilkanaście minut argumentował ją, powołując się m.in. na traktat podpisany w 1990 roku.

