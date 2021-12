Zdalne nauczanie. Jaki wpływ będzie miał Omikron? Przemysław Czarnek komentuje

Przed świętami Bożego Narodzenia w związku z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem i pojawieniem się nowego wariantu – Omikron – rząd zdecydował się na wprowadzenie szeregu restrykcji.

Zdalne nauczanie 2021. Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 13 grudnia nauka zdalna w dniach 20 grudnia – 9 stycznia odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

– Od 10 stycznia wracamy do nauki stacjonarnej – powiedział Przemysław Czarnek na antenie Polskiego Radia. Jednocześnie minister edukacji zwrócił uwagę na dynamikę rozwoju pandemii. – Co będzie za miesiąc, półtora, za dwa? Wszystko zależy od tego, jaki będzie rozwój pandemii. Jak bardzo będzie oddziaływał na nasze społeczeństwo Omikron – w sensie nie liczby zakażeń, bo nie to jest kluczowe, tylko liczby ciężkich zachorowań i hospitalizacji – powiedział polityk.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport

W Polsce od początku pandemii potwierdzono ponad 4 mln zakażeń koronawirusem. Bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 94 tys. W raporcie Ministerstwa Zdrowia z poniedziałku 27 grudnia informowano o 5 029 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, zmarło 38 osób.

