Polityk Solidarnej Polski: Donald Tusk jak piesek z wywalonym jęzorem biega po polskiej scenie politycznej

Przypomnijmy, że Agencja Associated Press poinformowała, że telefon polityka Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy miał zostać zhakowany w 2019 roku, a więc w czasie, gdy prowadził on kampanię przed wyborami parlamentarnymi.

Wcześniej pojawiały się doniesienia na temat wykorzystania Pegasusa, oprogramowania służącego do inwigilacji, wobec prokurator Ewy Wrzosek i Romana Giertycha. Według AP w 2019 roku dokonano kilkunastu prób szpiegowania telefonu adwokata. Jeszcze przed tym, jak agencja Associated Press opublikowała depeszę na temat tego, że senatora KO Krzysztofa Brejzę inwigilowano Pegasusem, gen. Mieczysław Gocuł, były szef sztabu generalnego, opisał w mediach społecznościowych, że również był podsłuchiwany.

Jacek Ozdoba: Donald Tusk jak piesek z wywalonym jęzorem biega po polskiej scenie politycznej

W odpowiedzi na doniesienia szef PO Donald Tusk zwołał konferencję prasową, na której poinformował o wniosku w sprawie powołania komisji śledczej. Do zapowiedzi Tuska odniósł się w programie „Tłit” Wirtualnej Polski poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba.

– Ciężko mi wejść w głowę pana premiera Donalda Tuska. Być może ma wspomnienia z Pegasusem – z tą grą, którą może lubił w okresie, jak był trochę młodszy, kiedy jego dzieci grały w tę grę – kpił. – Jeśli dziś mowa jest o tym szaleństwie, które wyprawia pan Brejza, to może pomylił tego Pegasusa z jakimś systemem, który funkcjonował w Inowrocławiu – kontynuował. – A może to Donald Tusk złapał haczyk i dziś jak piesek z wywalonym jęzorem biega po polskiej scenie politycznej i mówi, że coś takiego było? A jak się okaże, że ten Pegasus nie był używany przez polskie służby, tylko przez zagraniczne? To kto przyjdzie i przeprosi wtedy? – dopytywał polityk.

