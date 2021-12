Piotr Gliński odpowiedział na list posłanek KO. Cytuje im Mickiewicza: [...] niedźwiedziu!

„[...] niedźwiedziu! Gdybyś w mateczniku siedział/nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział. Ten cytat z Mickiewicza dedykuję Paniom Posłankom, które były łaskawe zapytać mnie o kwestie polityki ministerialnej dotyczącej współprowadzeń instytucji kultury” – tak zaczął swoją odpowiedź na list posłanek KO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej. W oryginalnym fragmencie z „Pana Tadeusza” mowa jest o „głupim niedźwiedziu”.

Niepokój posłanek ws. finansów teatru, który wystawił kontrowersyjne „Dziady”

W wysłanym we wtorek 28 grudnia liście, posłanki KO pytają o decyzję ministra ws. współprowadzenia Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przez Ministerstwo Kultury. Jeszcze przed premierą kontrowersyjnych „Dziadów” w reżyserii Mai Kleczewskiej do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły dokumenty świadczące o tym, że krakowska placówka będzie współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, co miałoby zapewnić szczodre finansowanie.

Według nieoficjalnych informacji krakowskiej „Gazety Wyborczej” resort Piotra Glińskiego miał wnieść do budżetu małopolskiej placówki około 3 miliony złotych. W związku z możliwością patronatu ministerstwa, dyrekcja teatru nie składała wniosków o wsparcie celowe poszczególnych projektów.

Jednak do końca roku zostało parę dni, a teatr do dziś nie otrzymał decyzji dotyczącej współprowadzenia. I właśnie tę kwestię w swoim liście poruszają posłanki Małgorzata Kidawa-Błońska i Iwona Śledzińska-Katarasińska, podejrzewając, że powodem zamieszania są właśnie „Dziady”.

Posłanki chcą się dowiedzieć od wicepremiera, dlaczego wstrzymano rozmowy, czy jest jakiś związek ze spektaklem w reżyserii Mai Kleczewskiej oraz „czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wywiąże się ze złożonej deklaracji”. „Niszczenie instytucji kultury stało się specjalnością ministra… kultury” – podsumowała sprawę na Twitterze Śledzińska-Katarasińska.

Gliński odpowiada na list: To szukanie powodu do kolejnej politycznej zwady

Minister Kultury odpowiedział na list już w środę, zamieszczając kopie swojego pisma na Twitterze.

„ Chciałbym wierzyć, że pytanie Pań Posłanek wynika wyłącznie z ich rzeczywistej troski o kondycję polskich instytucji kultury, ale patrząc na stan tych instytucji i liczbę instytucji współprowadzonych w latach 2008-2015 (zaledwie 15 samorządowych instytucji artystycznych i 32 muzealne w całym kraju) vs. liczbę na koniec 2021 r. (30 samorządowych instytucji artystycznych i 52 muzealne od początku 2022 r.), można zapytać, dlaczego rząd Platformy Obywatelskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego nie wspierał tak ważnych instytucji, jak właśnie przywoływany Teatr im. Słowackiego w Krakowie ” – pisze Gliński, wymieniając też szereg innych instytucji kultury objętych mecenatem państwa. „Jakoś wtedy Panie Posłanki nie pytały swoich kolegów z rządu, dlaczego nie dają środków na kulturę” – dodał.

Minister Kultury wymienił całą listę zarzutów wobec polityki rządu PO-PSL. „Z tej perspektywy krokodyle łzy nad teatrem Słowackiego wydają się nie tylko mało prawdziwe, ale wyglądają wyłącznie na szukanie powodu do kolejnej politycznej zwady” .

Gliński potwierdził, że Ministerstwo rozważało współprowadzenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ale zdecydowało, że od nowego roku współprowadzone będą inne instytucje kultury: Teatr Muzyczny w Poznaniu i Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

„Plany współprowadzenia Teatru Słowackiego musiały zostać odłożone na później” – podkreśla minister w liście, zarzucając rzekome zaniedbania w czasach rządów PO-PSL. „ Przyjęcie przez MKiDN do współprowadzenia (co oznacza poważne i wieloletnie zobowiązanie finansowe) kolejnej instytucji kultury w tym mieście pogłębiłoby dysproporcje w stosunku do wielu innych ośrodków w kraju. Namawiam Panie Poseł do zapoznania się z informacjami o działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym zakresie ” – zakończył pismo.

