Bronisław Komorowski chwali Andrzeja Dudę. „Tego nie powiedział”

W poniedziałek 27 grudnia Andrzej Duda podczas konferencji prasowej poinformował, że wetuje nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która jest określana jako „lex TVN”. Zanim Andrzej Duda przedstawił swoją decyzję, przez kilkanaście minut argumentował ją, powołując się m.in. na traktat podpisany w 1990 roku.

Komorowski o decyzji Dudy

Zdaniem Bronisława Komorowskiego decyzja Andrzeja Dudy była „słuszna i dosyć dobrze uzasadniona, poza jednym” . – Tam pan prezydent w zasadzie przyznał rację opozycji i wszystkim krytykom tej ustawy – komentował Komorowski. – Uznał, że to jest szkodliwe z punktu widzenia relacji polsko-amerykańskich, swobody inwestycyjnej w Polsce. Gdzieś powiedział także o tym, że słyszał, że ludzie boją się, że stracą alternatywne źródło informacji – wyliczał. Były prezydent zwrócił uwagę także na to, czego zabrakło w wypowiedzi jego następcy.

– Ale nie powiedział, że ta ustawa była zagrożeniem dla demokracji, dla demokratycznego ładu, gdzie nie ma monopolu władzy na informację, że to chodzi o wolność mediów. Tego nie powiedział – wskazał. – Uzasadnienie było dobrze przygotowane. Oceniam to pozytywnie – mówił Komorowski. Jego zdaniem Duda swoją decyzję „skalkulował także politycznie” . – I ta kalkulacja może być taka, że warto zachować się przyzwoicie także w takim momencie, bo może to się na przyszłość przydać, w sensie politycznym także – mówił.

Weto Dudy ws. „Lex TVN”. Co dalej?

W trakcie informowania o wecie prezydent Andrzej Duda stwierdził, że przepisy, które ograniczałyby udział kapitału zagranicy w mediach to „sensowne” rozwiązanie, jednak w tym konkretnym przypadku, musiał zdecydować się na zablokowanie ustawy.

Prezydenckie weto oznacza, że nowelizacja ustawy wraca do Sejmu. Tam posłowie i posłanki mogą weto prezydenta odrzucić, ale potrzeba do większości kwalifikowanej, czyli 3/5 głosów (w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów). 3/5 to 276 głosów, w tej chwili klub Prawa i Sprawiedliwości liczy 228 posłów i posłanek.

