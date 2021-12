Władze Tarnopola uczciły zbrodniarza wojennego. Radni PiS domagają się „ostrej reakcji”

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, władze położonego w zachodniej części Ukrainy Tarnopola wywiesiły na swojej siedzibie wielki portret Stepana Bandery, polityka o skrajnie nacjonalistycznych poglądach i jednego z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w czasie II wojny światowej, odpowiedzialnego za ludobójstwo obywateli polskich na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej. Sprawa wywołała poruszenie w Elblągu, które od lat 90. jest miastem partnerskim Tarnopola.

Tarnopol honoruje zbrodniarzy. Radni PiS oburzeni

O wywieszeniu portretu Bandery poinformował na sesji rady miasta Rafał Traks z PiS. – Honorowanie kolejnego zbrodniarza przez obecne władze Tarnopola wymaga ostrej reakcji. Będę wzywał do niej władze naszego miasta. Jeśli tak się nie stanie, nasz klub przygotuje projekt stosownej uchwały – zapowiedział radny. Traks domaga się też całkowitego zawieszenia kontaktów z ukraińskim miastem.

List do władz Tarnopola

Tarnopol nie po raz pierwszy uhonorował zbrodniarza wojennego. Wcześniej tamtejsze władze nadały stadionowi imię Romana Szuchewycza, dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii. Wówczas władze Elbląga skierowały list do mera Tarnopola, w którym wyraziły zaniepokojenie zaistniałą sytuacją. Radni PiS proponowali już zawieszenie współpracy z ukraińskim miastem we wrześniu tego roku, ale wniosek przepadł w czasie sesji rady miasta. Przyjęto za to łagodniejsze stanowisko, w którym radni zarekomendowali prezydentowi „niepodejmowanie dalszych działań w ramach obowiązującego porozumienia z miastem Tarnopol”.

