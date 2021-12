Janusz Kowalski odpowiada na życzenia Tuska. „Milcz!”

W czwartek 30 grudnia Donald Tusk zamieścił na Twitterze wyjątkowe życzenia noworoczne. Skupił się w nich na kwestii drożejącego gazu i apelował do rozsądku premiera Mateusza Morawieckiego. Podał przykłady, mówiące o podwyżkach z 200-300 zł do ponad tysiąca złotych.

„Milcz Panie Tusk w sprawach gazowych i nie atakuj rządu! To Pana rząd zatrzymał Baltic Pipe, opóźnił budowę gazoportu, umorzył Gazpromowi 1 mld zł, zwiększył dostawy gazu od Putina o 2,3 mld metrów sześciennych. Dziś Polacy płaczą i płacą za Pana deal'e z Kremlem!” – odpisał na wiadomość Tuska Janusz Kowalski. Do swojego tweeta dołączył link do własnego tekstu o polityce energetycznej rządu Tuska w latach 2007-2011.

Pereira też odpowiada Tuskowi

Na życzenia Donalda Tuska zareagował również Samuel Pereira z TVP Info. „Szkoda, że nie znalazł Pan w sobie nigdy odwagi, by z pretensjami uderzyć do Merkel albo Putina, który szantażuje gazowo Europę. Gdy w 2010 r. Jarosław Kaczyński ostrzegał was przed zakusami Kremla – zmieszaliście go z błotem i stanęliście w obronie Putina” – pisał na Twitterze. Czujność politycznego obozu Tuska pochwalił za to dziennikarz Jacek Gądek. Zwrócił uwagę, że temat podwyżek „leżał na ulicy” i wystarczyło go tylko podnieść.

Noworoczne życzenia Donalda Tuska

– Drodzy państwo, w normalnych czasach po prostu złożyłbym dzisiaj państwu życzenia. Świetnej zabawy sylwestrowej, Sylwestra marzeń, szczęśliwego nowego roku. Ale to nie są niestety normalne czasy. Właśnie dzisiaj dotarły do nas informacje ze wspólnot mieszkaniowych, ze spółdzielni mieszkaniowych, jak naprawdę będą wyglądały rachunki gazowe u tysięcy polskich rodzin – podkreślał Tusk.

I tak wszyscy cierpimy w Polsce, bo jest ta podwyżka gazowa ponad 50 proc. dla każdego gospodarstwa. Ale okazało się, że oni przygotowali taką koszmarną ustawę, tak mając kompletnie gdzieś zwykłe polskie rodziny, że w tysiącach polskich domów to będą podwyżki o kilkaset procent. Do nas dociera dzisiaj lawina tych informacji – mówił.

– Panie premierze Morawiecki, pan na pewno nie ma czasu dzisiaj na zabawę sylwestrową. My mamy przygotowaną ustawę gazową, która może te idiotyzmy dla ludzi tak niebezpieczne zmienić. Dostaniecie to na początku nowego roku, ale już dzisiaj musi pan zapewnić publicznie wszystkich Polaków, wszystkie polskie rodziny, że te podwyżki nie wejdą w życie, że nie będą tego płacili. Tu nie ma ani dnia czasu.

– I tak chciałbym życzyć wam wszystkiego najlepszego – wrócił na koniec do sedna swojego wystąpienia Tusk. – Nigdy nie sądziłem, że będę na nowy rok życzył wam ciepłej wody w kranie i ciepłej wody w kaloryferach. No ale takie mamy czasy. Wszystkiego dobrego – zakończył polityk.

