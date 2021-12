Andrzej Duda wygłosił noworoczne orędzie. „Oczekuję od rządu i parlamentu podejmowania kolejnych działań”

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w sylwestrowy wieczór noworoczne orędzie. Podkreślał, że 2021 rok to był „kolejny rok naszych zmagań z pandemią koronawirusa, która wpłynęła na naszą codzienność i zmieniła nasze przyzwyczajenia, ale przede wszystkim pozbawiła wielu Polaków zdrowia, a co gorsza, także i życia”. – Pragnę wyrazić moje głębokie współczucie wszystkim, którzy z powodu pandemii stracili swoich bliskich – dodał.

Duda „z całego serca” dziękował „tysiącom lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy również w tej chwili walczą o zdrowie i życie wielu naszych rodaków”. – Dziękuję za Państwa olbrzymi wysiłek i poświęcenie – podkreślił. – Równocześnie chciałbym kolejny raz ponowić mój apel do każdego, kto jeszcze tego nie zrobił: szczepmy się! Państwo polskie zapewniło szczepionki każdemu, kto chce skorzystać z tej możliwości. Każdy może zaszczepić się pierwszą, drugą, a teraz i trzecią dawką przypominającą. Skorzystajmy z tej najlepszej możliwości ochrony życia i zdrowia swojego, ale także i innych - apelował.

„Polska gospodarka powróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu”

– Pandemia koronawirusa to także olbrzymie wyzwanie dla naszej gospodarki – zauważał dalej prezydent. – Dzięki dobrym decyzjom i szybkim działaniom udało się nam obronić miejsca pracy – bezrobocie jest w naszym kraju najniższe od wielu lat. Polska gospodarka powróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Kontynuujemy wielkie inwestycje infrastrukturalne. To dobre informacje – stwierdził. – Jednak długotrwałe skutki pandemii to także rosnąca inflacja. Cały świat zmaga się dziś z niespotykanym od wielu lat wzrostem cen – dodał.

Prezydent stwierdził, że inflacja to „jedno z głównych zmartwień polskich rodzin”. – Dlatego podpisałem ustawę, która obniżyła akcyzę na prąd i paliwa, i oczekuję od rządu i parlamentu podejmowania kolejnych działań, które skutecznie będą chronić portfele Polaków – powiedział.

Duda o „obronie granicy z Białorusią”

– W mijającym roku Polska stała się celem ataku hybrydowego sterowanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki – mówił dalej prezydent. – Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji, a także, a może przede wszystkim, dzięki poświęceniu tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb, w tym strażaków, zdaliśmy egzamin jako państwo i jako obywatele. Pokazaliśmy naszą determinację w obronie naszej granicy z Białorusią i udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie zadbać o nasze bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo europejskiej wspólnoty – podkreślił.

facebook

Prezydent Duda mówił też, że w ostatnich tygodniach rozmawiał z „wieloma światowymi przywódcami”. – Zawsze spotykałem się z całkowitym zrozumieniem i pełnym uznaniem dla naszych działań. Polska jest wiarygodnym partnerem w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim – stwierdził.

– Nadchodzący rok 2022 z pewnością też będzie pełen wyzwań. Głęboko wierzę jednak w to, że sobie z nimi poradzimy. Bo jako Polska i Polacy nie raz udowadnialiśmy, że potrafimy przezwyciężyć nawet największe problemy – powiedział na koniec.